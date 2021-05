Od czasu wypadku Ever Given pod koniec marca stawki frachtu kontenerowego wzrosły o ponad 10 proc, co zmusiło firmy do częstszego korzystania z transportu lotniczego, który jest znacznie droższy, i transportu kolejowego, który jest znacznie wolniejszy.

Reklama

W związku z tym globalne łańcuchy dostaw są nadal zakłócone - podkreśla japoński portal.

Kontenerowiec, pływający pod panamską banderą i obsługiwany przez tajwańską firmę Evergreen Marine Corp., zaklinował się na ważnej drodze wodnej 23 marca, powodując znaczne zakłócenia w globalnym ruchu poprzez zablokowanie ponad 400 statków, zanim został ostatecznie usunięty sześć dni później.

Ever Given, jeden z największych kontenerowców na świecie, jest przetrzymywany na Wielkim Jeziorze Gorzkim między dwoma odcinkami kanału w ramach sporu z japońską firmą leasingującą statki, Shoei Kisen Kaisha Ltd.

Spór o odszkodowania

Egipski sąd odrzucił we wtorek apelację Shoei Kisen i przychylił się do dalszej konfiskaty statku w związku ze sporem o wysokość odszkodowania, jakie ma zapłacić właściciel. Władze kanału żądają 916 mln dolarów.

Pochodząca z Indii 26-osobowa załoga, która przebywa wciąż na statku, może być tym bardzo zaniepokojona, ponieważ nie ma na razie żadnych oznak, że w najbliższym czasie zostanie osiągnięte porozumienie między Egiptem a właścicielami Ever Given. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, załoga może utknąć na statku na lata.

Zdarza się, że członkowie załogi pozostają uwięzieni na statkach z powodu międzynarodowych sporów morskich.

"Guardian" opisał szczegółowo losy marynarza Mohammada Aishy, który od dwóch lat samotnie strzeże statku w Zatoce Sueskiej, zaledwie 80 km na południe od miejsca, w którym przetrzymywany jest obecnie Ever Given. Może on przebywać na lądzie jedynie przez dwie godziny, by zdobyć pożywienie i wodę lub naładować telefon.

Władze kanału prowadzą dochodzenie w sprawie przyczyny wejścia statku na mieliznę, ale jeszcze nie ogłosiły jego wyników.