Blokada Kanału Sueskiego. Nieudane próby ściągnięcia kontenerowca z mielizny [ZDJĘCIA]

4 "Kanał Sueski to szlak dla przewozu towarów między Europą a Azją. W 2019 roku przepłynęło nim tranzytem ponad 19 tys. statków, co odpowiada prawie 1,25 mld ton ładunku. Stanowi to ok. 13 proc. światowego handlu - napisali naukowcy w analizie opublikowanej na brytyjskim portalu "The Conversation".