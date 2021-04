Dane Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu pokazują, że w Polsce zawodowo działalność artystyczną, łącznie z absolwentami szkolnictwa artystycznego, wykonuje ok. 67 tys. osób. Sytuacja ekonomiczna większości z nich jest trudna. Resort twierdzi, że ok. 60 proc. ma, a ok. 30 proc., z czego muszą samodzielnie opłacać...