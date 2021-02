Nie ma jeszcze oficjalnych danych za cały 2020 r. Wynik za 11 miesięcy nie pozostawia jednak złudzeń. Mimo trudnościpo raz kolejny zanotowała historyczny wynik: wartość zagranicznej sprzedaży od stycznia do listopada wyniosła 31,3 mld euro , czyli niemal tyle co w całym 2019 r. (31,8 mld euro). – Druga połowa ub.r. była bardzo dobra dla sektora. Znacznie lepsza niż pierwsza, kiedy to zadziałał szok spowodowany wprowadzeniem lockdownu – zaznacza Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.