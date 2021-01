Czterej mężczyźni odpowiedzą wkrótce przed sądem za nielegalne przewożenie do Polski tysięcy ton śmieci z zagranicy. Sprawcy deklarowali w dokumentach, że to tworzywa sztuczne, które w Polsce będą przerabiane na paliwo alternatywne, w rzeczywistości były to odpady komunalne.

Znaczna część śmieci, które były składowane w Żorach, spłonęła w pożarze w 2018 r. Sprawca podpalenia nie został wykryty. Reklama Akt oskarżenia w sądzie O zakończeniu śledztwa w sprawie przywozu odpadów i skierowaniu aktu oskarżenia do sądu w Żorach poinformowała w środę Prokuratura Okręgowa w Gliwicach. Trzem oskarżonym - Rafałowi Ch., Sławomirowi B. i Łukaszowi W. - prokuratura zarzuciła niezgodne z obowiązującymi przepisami przywożenie odpadów komunalnych z zagranicy i poświadczenie nieprawdy w dokumentach dotyczących ich sprowadzania. Czwarty oskarżony, Józef H., odpowie przed sądem za postępowanie z odpadami w sposób, który mógł zagrozić życiu lub zdrowiu ludzi lub spowodować poważne szkody w środowisku naturalnym. Koniec z pobłażaniem dla trucicieli Zobacz również "Śmieci z Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii przywożone były jako odpady tworzyw sztucznych i trafiały do dwóch firm prowadzących działalność w Żorach, gdzie według dokumentacji miały zostać przerobione na paliwo alternatywne. W rzeczywistości były to zmieszane lub poddane wstępnemu sortowaniu zmieszane odpady komunalne" - podała gliwicka prokuratura. Śledczy zaznaczają, że na przywóz takich odpadów firmy nie miały wymaganych zezwoleń. W części transportów "pośredniczyła" firma z Rudy Śląskiej, co miało na celu ukrycie rzeczywistego pochodzenia odpadów z zagranicy i obejście przepisów prawa regulujących dalsze postępowanie z takimi odpadami oraz obowiązujących limitów. "Na terenie jednej z firm w Żorach ujawniono pryzmy z tysiącami ton takich odpadów, które nie były poddawane żadnemu procesowi odzysku. Odpady wydzielały nieprzyjemny zapach charakterystyczny dla gnijących odpadów komunalnych, co stanowiło uciążliwość dla okolicznych mieszkańców" - opisuje prokuratura. Pożar na wysypisku W listopadzie 2018 r. na terenie wysypiska wybuchł pożar, który objął teren obu firm. Znaczna część odpadów spłonęła. Jak ustalono, przyczyną pożaru najprawdopodobniej było podpalenie. Postępowanie w tym zakresie zostało umorzone wobec niewykrycia sprawcy. Pożar składowiska w Żorach należał do największych w ostatnich latach w woj. śląskim. Strażacy walczyli z ogniem prawie tydzień. Ogień objął powierzchnię około 15 tys. m kw., trawiąc halę do recyklingu wyrobów z gumy oraz wiele ton zgromadzonych wokół niej odpadów, głównie opon i tworzyw sztucznych. W kluczowym momencie akcji gaśniczej uczestniczyło w niej ponad stu strażaków z kilku miast regionu.