Chiny próbują wracać do gry, co widać w różnych statystykach. I to jest plus. Ale poza Chinami aktywność gospodarcza zamiera.

- Sytuacja jest chaotyczna, a to sprawia, że recesja w światowej gospodarce na pewno będzie - mówi w rozmowie z MarketNews24 dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB. - Natomiast od rządów poszczególnych krajów zależeć będzie, jak głęboka okaże się recesja.

Najgorszy scenariusz jest taki, że firmy nawzajem przestaną sobie płacić i pracownikom.

- Tego scenariusza można jednak nadal uniknąć, ale każdy stracony dzień bez decyzji zwiększa zagrożenie, z decyzjami nie można czekać - ocenia ekspert XTB.