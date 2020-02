To pomysły pełnomocnika rządu ds. praw człowieka na pomoc dłużnikom. Bo, jak wskazuje prof. Marcin Warchoł w rozmowie z DGP, długi trzeba spłacać. Ale nie ma powodu, by dłużnicy byli szykanowani i by wskutek

kilkusetzłotowego zadłużenia mogli stracić dach nad głową.

Ze skarg wpływających do pełnomocnika wynika, że w toku jest wiele egzekucji komorniczych, gdzie wierzyciele podejrzewani są o lichwiarskie praktyki.