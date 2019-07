W rozmowie w Polskim Radiu Katowice premier był pytany m.in. o Program dla Śląska i przyszłość regionu w kontekście polityki klimatycznej.

Szef rządu powiedział, że o sprawach przemian na Śląsku rozmawiał także podczas spotkania z nową szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen – chodzi o politykę klimatyczną Unii Europejskiej i o to, "w jaki sposób można dopomóc w tych zmianach, przemianach również na Górnym Śląsku, w Zagłębiu, po to, żeby one nie odbywały się kosztem ludzi".

Jak przypomniał, trwa realizacja Programu dla Śląska, który dotyczy m.in. przemysłu, infrastruktury i nauki. Dotychczas zaangażowano 42 mld zł – ok. trzech czwartych z planowanych ok. 55 mld zł. Spośród 85 głównych przedsięwzięć ujętych w programie 46 jest realizowanych.

Premier mówił, że realizacji programu mają służyć m.in. zainwestowane niedawno dziesiątki milionów złotych w tworzenie i wzmacnianie nowych kierunków studiów na uczelniach w regionie tak, aby kształcenie odpowiadało potrzebom i "pomagać zmieniać Śląsk w kierunku nowoczesnego przemysłu".

Śląsk ponownie musi stać się perłą polskiego przemysłu, polskiego rozwoju gospodarczego – podkreślił Morawiecki.

Pytany o politykę klimatyczną i walkę z niską emisją premier zaznaczył, że w woj. śląskim bardzo ważne jest nie tylko utrzymanie miejsc pracy związanych z kopalniami i energetyką węglową, ale też poprawa jakości powietrza – "przesuwanie się w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i ograniczanie emisji substancji szkodliwych, ograniczanie CO2".

Pytany, jak pogodzić ograniczenie emisji dwutlenku węgla z utrzymaniem kopalń, odpowiedział: Rzeczywiście, na skutek polityki klimatycznej Unii Europejskiej stoimy przed nie lada wyzwaniem, ale właśnie sztuka polega na tym, żeby pogodzić ze sobą te dwa cele i żeby z niczego nie rezygnować pochopnie, żeby transformacja, czyli przemiany gospodarcze, odbywały się w rytmie takim, który odpowiada możliwościom zaabsorbowania tych zmian przez region górnośląsko-zagłębiowski.

Do tego się zobowiązujemy. O tym rozmawiałem z przewodniczącą KE Ursulą von der Leyen, rozmawiamy o funduszu sprawiedliwej transformacji energetycznej, a to jest podstawa do tego, żeby przeznaczyć ogromne środki na nowe inwestycje w województwie po to, żeby promować powstawanie nowych wysokopłatnych miejsc pracy w innych przemysłach – powiedział Morawiecki.

Wyraził zadowolenie, że w ostatnich latach udało się uratować polskie górnictwo i energetykę węglową, a jednocześnie unowocześniać tę branżę i tworzyć nowe miejsca pracy w innych, nowoczesnych sektorach, wokół nowoczesnych technologii.