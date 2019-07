Dobre dane na temat sytuacji w gospodarce w pierwszym półroczu w połączeniu z zapowiedziami nowych wydatków socjalnych z budżetu skłoniły ekonomistów do wyraźnego podniesienia oczekiwań co do tempa wzrostu gospodarczego w całym 2019 r. Średnia prognoz w ankiecie DGP to obecnie 4,6 proc. wobec 4,1 proc. przed trzema miesiącami.

Prognozy popytu konsumpcyjnego są minimalnie słabsze niż te sprzed trzech miesięcy. Obecnie analitycy spodziewają się wzrostu o 4,4 proc. Powód: dane dotyczące tego właśnie wskaźnika były jedynymi, które w I kwartale rozczarowały. W drugiej połowie roku wsparciem dla konsumpcji będzie rozszerzenie programu 500 plus na pierwsze dziecko w rodzinie.

Wzrost PKB powinien podnosić inwestycje. W tej kwestii I kwartał przyniósł duże, pozytywne zaskoczenie i według analityków, nawet jeśli kolejne odczyty będą coraz niższe, to w skali całego roku wciąż możemy liczyć na dynamikę nakładów inwestycyjnych rzędu 8,5 proc. Czytaj więcej Rusza program PPK. "Te pieniądze to prywatne oszczędności i decydujemy o nich, jak o depozycie w banku"

Przyszły rok powinien już przynieść wyhamowanie nadzwyczajnego tempa wzrostu PKB, czyli powrót do normalności. Średnia z ankiet to 3,7 proc. Podobne są oczekiwania rządu zawarte w założeniach do przyszłorocznego budżetu. Tyle że zdaniem analityków pod koniec 2020 r. gospodarka może rosnąć już w tempie nieprzekraczającym 3,5 proc. Efekt poszerzenia 500 plus będzie wygasał, choć zdaniem Piotra Soroczyńskiego z Krajowej Izby Gospodarczej powiększone transfery z budżetu do rodzin mogą spowodować, że w 2020 r. zdołamy utrzymać wzrost powyżej 4 proc.

Na początku 2020 r. inflacja osiągnie poziom 3,3–3,4 proc.

Hamować będą też nakłady na środki trwałe. – Na spowolnienie w inwestycjach złoży się kończenie projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków unijnych oraz spadek nakładów na budowę mieszkań przez deweloperów w dużych miastach. Jedyna kategoria, która będzie stabilnie rosła w najbliższych latach, to zakup maszyn i urządzeń w związku z postępującą automatyzacją polskiej gospodarki – uważa Adam Czerniak, ekonomista Polityki Insight. Jego zdaniem pod koniec przyszłego roku inwestycje będą już w okolicach zera, a być może nawet lekko poniżej.

Na rynku pracy analitycy nie spodziewają się już wyraźnej poprawy. Ich zdaniem pod koniec tego i kolejnego roku stopa bezrobocia rejestrowanego będzie wynosiła 5,3 proc. Choć w drugiej połowie 2020 r. otrzemy się o poziom 5 proc.

Inflacja – po wzrośnie do 2,6 proc. w czerwcu – w kolejnych miesiącach powinna nieco osłabnąć. W górę zacznie iść pod koniec 2019 r., a na początku 2020 r. osiągnie 3,3–3,4 proc. Stąd już niedaleko do górnego pułapu celu Rady Polityki Pieniężnej (cel, osiągnięty właśnie po kilku latach niskiej inflacji i deflacji, to 2,5 proc. z możliwością odchyleń o 1 pkt proc. w górę i w dół). W powszechnym oczekiwaniu takie przyspieszenie wzrostu cen nie skłoni wciąż RPP do zmian stóp procentowych. Podwyżki oczekuje jedynie Piotr Soroczyński z KIG. O braku podwyżek stóp w długiej perspektywie od dłuższego czasu mówi Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego. Niedawno zasugerował nawet, że w razie wyraźniejszego spowolnienia wzrostu istnieje przestrzeń do obniżek. Główna stopa NBP od ponad czterech lat wynosi 1,5 proc.