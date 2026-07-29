Koniec abonamentu RTV i nowa stawka opłaty audiowizualnej

Jak podaje portal Biznes.wprost.pl, dotychczasowy system abonamentu radiowo-telewizyjnego ma zostać zastąpiony nową opłatą audiowizualną. Zgodnie z zapowiedziami zmiany te miałyby wejść w życie 1 stycznia 2027 roku. Będzie to jedna z największych reform sposobu finansowania mediów publicznych od lat.

Obecnie stawka abonamentu wynosi 9,50 zł miesięcznie za radio oraz 30,50 zł za telewizor albo zestaw radiowo-telewizyjny. Jak informuje portal, planowana opłata audiowizualna ma być niższa i ma wynosić około 8-9 zł miesięcznie. Zapowiadane rozwiązanie przewiduje również coroczną waloryzację wysokości tej stawki.

Automatyczny pobór przez urząd skarbowy zamiast wpłat na poczcie

Zmieni się sam sposób ściągania należności. Pieniądze nie będą już wpłacane samodzielnie przez obywateli na konto Poczty Polskiej. Jak podaje portal Biznes.wprost.pl, nowa opłata ma być pobierana automatycznie przez urząd skarbowy przy corocznym rozliczeniu podatku dochodowego.

Opłata oderwana od posiadania telewizora

Dotychczasowy abonament RTV jest ściśle związany z posiadaniem odbiornika radiowego lub telewizyjnego. Po reformie opłata ma być przypisana bezpośrednio do podatnika. Jak podkreśla portal Biznes.wprost.pl, opłata audiowizualna ma mieć charakter powszechniejszy niż dotychczasowy abonament. Oznacza to, że obowiązek jej uiszczania obejmie także osoby, które nie posiadają w domu telewizora, radia ani innego urządzenia umożliwiającego odbiór programu.

Kto nie zapłaci?

Mimo że system będzie powszechny, rząd przewidział szeroką listę osób zwolnionych z opłaty audiowizualnej. Pieniędzy nie będą musieli oddawać seniorzy powyżej 75. roku życia, młodzież i uczniowie do 26. roku życia, osoby o niskich dochodach (zarabiające mniej niż płaca minimalna), bezrobotni oraz renciści, osoby z niepełnosprawnościami (np. głuchoniemi).

Koniec rejestracji odbiorników i kontroli Poczty Polskiej

W nowym systemie dotychczasowe procedury sprawdzające staną się zbędne. Obecnie upoważnieni pracownicy Poczty Polskiej odpowiadają za kontrolowanie opłacania abonamentu, sprawdzają rejestrację urządzeń i nakładają kary za braki w opłatach. Jak podaje portal Biznes.wprost.pl, po wprowadzeniu automatycznego poboru opłaty przez fiskusa taki system kontroli przestanie być potrzebny, a rejestracja telewizorów i radioodbiorników straci jakiekolwiek znaczenie.