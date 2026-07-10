Jak informuje dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ), firma Zego z Aschaffenburga, specjalizująca się w wykańczaniu odzieży roboczej oraz logistyce tekstyliów, znalazła się w niezwykle trudnej sytuacji finansowej.

Wniosek o ogłoszenie upadłości - skutek ataku ransomware

Problemy firmy rozpoczęły się w marcu 2026 roku. Spółka padła wówczas ofiarą cyberataku, najprawdopodobniej typu ransomware. Złośliwe oprogramowanie zablokowało kluczowe dane przedsiębiorstwa, co wymusiło całkowite zatrzymanie linii produkcyjnych na sześć tygodni.

Długotrwała przerwa w pracy spowodowała ogromne straty finansowe, których firma, mimo podjętych prób naprawczych, nie była w stanie samodzielnie zniwelować. Brak płynności finansowej zmusił zarząd do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Walka o uratowanie firmy

Zego to przedsiębiorstwo z 36-letnią tradycją - działa na rynku od 1990 roku i obsługuje znanych producentów odzieży roboczej. Obecnie w firmie zatrudnionych jest 60 osób. Władze spółki nie ukrywają, że decyzja o upadłości była niezwykle trudna. Jak czytamy na łamach "FAZ", Johannes Zenglein, dyrektor zarządzający Zego, podkreślił w oficjalnym oświadczeniu, że celem tego kroku jest przede wszystkim:

Przeprowadzenie skutecznej restrukturyzacji,

Utrzymanie relacji z dotychczasowymi klientami,

Ochrona miejsc pracy dla pracowników firmy,

Cyberataki realnym zagrożeniem dla biznesu

Przypadek Zego to kolejny przykład na to, jak poważnym zagrożeniem dla średnich i dużych przedsiębiorstw są ataki hakerskie. Eksperci od cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że w Niemczech incydenty tego typu stają się prawdziwą plagą, uderzającą nawet w firmy z długim stażem rynkowym, dla których przerwa w logistyce lub produkcji oznacza bezpośrednie zagrożenie bytu.