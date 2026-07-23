Duński konkurent Ikei zapowiada kolejne otwarcia sklepów. Znamy lokalizacje

Sostrene Grene nie zwalnia tempa. Po debiucie w warszawskiej Galerii Westfield Arkadia pod koniec maja oraz zapowiedzianym wcześniej otwarciu w centrum handlowym Blue City, duńska sieć szykuje kolejne miejsce na handlowej mapie stolicy. Nowy salon na parterze Galerii Młociny jest już w trakcie intensywnej aranżacji, a jego otwarcie zaplanowano na jesień 2026 roku.

Co znajdziemy w sklepach?

W nowym punkcie klienci znajdą bogaty asortyment inspirowany skandynawskim wzornictwem. Oferta obejmie artykuły do domu, dekoracje wnętrz, akcesoria kuchenne, zabawki, materiały kreatywne oraz artykuły papiernicze. Sieć stawia na unikalne doświadczenia zakupowe. Wnętrza sklepów powstają zgodnie z autorską koncepcją "Retail for the Senses". Oznacza to, że układ salonu przypomina miniaturowe miasto – alejki naśladują ulice i bulwary, a zróżnicowane regały nawiązują do miejskiej architektury, co ma zachęcać do spokojnego i relaksującego przeglądania asortymentu.

Włodarze marki nie ukrywają radości z tego, jak polscy konsumenci przyjęli ich dotychczasową ofertę. Jesteśmy zadowoleni z przyjęcia, z jakim spotkaliśmy się po otwarciu pierwszego sklepu w Warszawie. Nowa lokalizacja pozwoli jeszcze większej liczbie klientów poznać ofertę marki – podkreśla Mikkel Grene, dyrektor generalny i współwłaściciel Sostrene Grene.

Historia marki

Historia duńskiej marki sięga 1973 roku, kiedy to Inger Grene i Knud Cresten Vaupell Olsen otworzyli pierwszy sklep w duńskim Aarhus. Dziś sieć zarządza ponad 400 salonami na 19 europejskich rynkach. Firma aktywnie rozwija sprzedaż internetową dla klientów w całej Polsce i już zapowiada, że w najbliższych miesiącach ujawni plany dotyczące kolejnych lokalizacji poza Warszawą.