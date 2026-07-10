Limity zarobków lekarzy i nowe zasady zatrudnienia

Zgodnie z zapowiedziami resortu, w publicznych placówkach medycznych mają pojawić się limity wydatków na płace. Wśród kluczowych propozycji Ministerstwa Zdrowia znajdują się:

Stawka godzinowa: Maksymalne wynagrodzenie dla lekarza zatrudnionego w publicznym szpitalu miałoby wynieść 240 zł za godzinę.

Forma zatrudnienia : Sugerowane jest zatrudnienie w wymiarze pół etatu.

: Sugerowane jest zatrudnienie w wymiarze pół etatu. Dodatkowa praca: Chęć podjęcia zatrudnienia w innym miejscu wymagałaby uzyskania zgody dyrektora szpitala.

Resort zdrowia podkreśla, że celem tych regulacji jest efektywniejsze wykorzystanie kadr medycznych, które zdobywały wykształcenie w oparciu o środki publiczne.

Ile kosztuje wykształcenie lekarza?

Dyskusja o regulacjach płacowych wywołała debatę na temat realnych kosztów, jakie ponosi państwo, przygotowując specjalistów do pracy. Jak podaje portal "Fakt”, powołując się na dane Ministerstwa Zdrowia, suma wydatków na jednego lekarza - od rozpoczęcia studiów do zakończenia specjalizacji - może przekraczać 1 mln zł.

Z wyliczeń przedstawionych przez prof. Mariusza Klenckiego, dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia, wynika, że na całkowity koszt składają się trzy główne etapy:

Studia medyczne (6 lat): Opierając się na wycenie studiów płatnych na uniwersytetach medycznych, wartość kształcenia szacuje się na ok. 330 tys. zł.

(6 lat): Opierając się na wycenie studiów płatnych na uniwersytetach medycznych, wartość kształcenia szacuje się na ok. Staż podyplomowy (13 miesięcy): Jego koszt jest powiązany z ustawowymi minimalnymi wynagrodzeniami w ochronie zdrowia i obecnie wynosi nieco ponad 180 tys. zł.

(13 miesięcy): Jego koszt jest powiązany z ustawowymi minimalnymi wynagrodzeniami w ochronie zdrowia i obecnie wynosi nieco ponad Specjalizacja: Po doliczeniu kosztów przykładowej 5-letniej specjalizacji, łączna kwota inwestycji publicznej w jednego lekarza oscyluje w granicach od 1,1 do 1,25 mln zł.

Warto zaznaczyć, że powyższe kwoty nie obejmują wszystkich kosztów pośrednich, takich jak utrzymanie infrastruktury uczelni medycznych, szpitali klinicznych czy wynagrodzenia kadry dydaktycznej, co oznacza, że realne obciążenie budżetu może być jeszcze wyższe.