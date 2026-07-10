Gotówka pod lupą. Co zmieni się w 2027 roku?

Jak czytamy na łamach portalu polskiobserwator.pl, nowe przepisy Brukseli przynoszą dwa kluczowe ograniczenia dla osób preferujących rozliczenia w gotówce.

1. Limit 10 000 euro dla transakcji gotówkowych

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie jednolitego dla całej Unii Europejskiej limitu płatności gotówką. Po wejściu w życie przepisów, kwota 10 000 euro stanie się granicą, powyżej której realizacja płatności "do ręki” będzie niemożliwa. Ograniczenie to obejmie zarówno transakcje między przedsiębiorcami (B2B), jak i te na linii klient-firma. Przy zakupach przekraczających tę sumę, konsumenci będą zmuszeni do korzystania z przelewów bankowych lub innych elektronicznych form płatności.

2. Koniec anonimowości przy transakcjach powyżej 3 000 euro

Dla wielu osób istotną zmianą będzie również zaostrzenie wymogów identyfikacji. Jak podaje portal już przy transakcjach przekraczających 3 000 euro, sprzedawca będzie zobowiązany do:

Weryfikacji tożsamości klienta,

Dokładnej rejestracji danych dotyczących przeprowadzonej transakcji.

Oznacza to, że tradycyjna anonimowość, z której często korzystano przy większych zakupach, przejdzie do historii. Każda operacja gotówkowa o tej wartości będzie musiała być udokumentowana, co ma utrudnić przestępcom ukrywanie nielegalnych dochodów.

Dlaczego UE wprowadza te zmiany?

Głównym motywem działań unijnych urzędników jest skuteczniejsza walka z praniem pieniędzy oraz finansowaniem działalności przestępczej. Gotówka, mimo swojej wygody i znaczenia dla zachowania swobody finansowej jest postrzegana przez organy ścigania jako narzędzie sprzyjające ukrywaniu przepływów finansowych.

Warto zaznaczyć, że choć unijne przepisy wyznaczają standard, poszczególne kraje mogą decydować się na wprowadzenie jeszcze bardziej rygorystycznych norm.

Źródło: polskiobserwator.pl