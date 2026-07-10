Dziennik Gazeta Prawana logo

UE bierze się za gotówkę. Nowe zasady płatności powyżej 3 tys. euro

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 09:26
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Press,Conference,By,European,Commission,President,Ursula,Von,Der,Leyen
UE bierze się za gotówkę. Nowe zasady płatności powyżej 3 tys. euro/Shutterstock
Przyszłość płatności w Europie czeka rewolucja, która bezpośrednio wpłynie na każdego konsumenta oraz przedsiębiorcę. Unia Europejska wprowadza zaostrzone regulacje dotyczące obrotu gotówkowego, które zaczną obowiązywać we wszystkich państwach członkowskich już w lipcu 2027 roku.

Gotówka pod lupą. Co zmieni się w 2027 roku?

Jak czytamy na łamach portalu polskiobserwator.pl, nowe przepisy Brukseli przynoszą dwa kluczowe ograniczenia dla osób preferujących rozliczenia w gotówce.

1. Limit 10 000 euro dla transakcji gotówkowych

Masz stary smartfon w szufladzie? Możesz wymienić go na gotówkę lub zniżkę
Masz stary smartfon w szufladzie? Możesz wymienić go na gotówkę lub zniżkę

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie jednolitego dla całej Unii Europejskiej limitu płatności gotówką. Po wejściu w życie przepisów, kwota 10 000 euro stanie się granicą, powyżej której realizacja płatności "do ręki” będzie niemożliwa. Ograniczenie to obejmie zarówno transakcje między przedsiębiorcami (B2B), jak i te na linii klient-firma. Przy zakupach przekraczających tę sumę, konsumenci będą zmuszeni do korzystania z przelewów bankowych lub innych elektronicznych form płatności.

2. Koniec anonimowości przy transakcjach powyżej 3 000 euro

Dla wielu osób istotną zmianą będzie również zaostrzenie wymogów identyfikacji. Jak podaje portal już przy transakcjach przekraczających 3 000 euro, sprzedawca będzie zobowiązany do:

  • Weryfikacji tożsamości klienta,
  • Dokładnej rejestracji danych dotyczących przeprowadzonej transakcji.

Oznacza to, że tradycyjna anonimowość, z której często korzystano przy większych zakupach, przejdzie do historii. Każda operacja gotówkowa o tej wartości będzie musiała być udokumentowana, co ma utrudnić przestępcom ukrywanie nielegalnych dochodów.

Dlaczego UE wprowadza te zmiany?

Głównym motywem działań unijnych urzędników jest skuteczniejsza walka z praniem pieniędzy oraz finansowaniem działalności przestępczej. Gotówka, mimo swojej wygody i znaczenia dla zachowania swobody finansowej jest postrzegana przez organy ścigania jako narzędzie sprzyjające ukrywaniu przepływów finansowych.

Warto zaznaczyć, że choć unijne przepisy wyznaczają standard, poszczególne kraje mogą decydować się na wprowadzenie jeszcze bardziej rygorystycznych norm.

Źródło: polskiobserwator.pl

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: UEUrsula von der Leyengotówka
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPrezydent podpisał ważną ustawę. Dotknie większości rodzin w Polsce »
Zobacz
|
Opaska z tektury falistej na drzewa owocowe
Opaska z tektury falistej na drzewa owocowe. Nie będzie robaków w śliwkach, jeśli owiniesz pień śliwy opaską z tektury. Kiedy zakładać opaski na drzewa?
Ogórki korniszony. Przepis babci na ogórki konserwowe
Najlepsza zalewa na ogórki konserwowe - przepis babci. Jak zrobić twarde i chrupiące ogórki konserwowe?
Jak wytępić mrówki w ogrodzie?
Najlepsza pułapka na mrówki. Działa jak magnes. Potrzebujesz tylko dwóch składników z kuchni, żeby wytępić mrówki w ogrodzie
"Na niebieskich światłach"
To jeden z najlepszych seriali kryminalnych ostatnich lat. Finałowe odcinki hitu
Rosja świętuje. "To najlepsza wiadomość od 100 lat. Przyjmujemy ją z radością"
Rosja świętuje. "To najlepsza wiadomość od 100 lat. Przyjmujemy ją z radością"
Policja kontroluje samochody ciężarowe
Od 10 lipca zmiany dla kierowców. Tysiące pojazdów znikną z dróg
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj