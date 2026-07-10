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Warszawa przegrywa z Zachodem. Kawa na mieście kosztuje nas więcej niż myślimy

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
11 minut temu
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Kawa tania, ale mniej przystępna? Warszawa wyraźnie przegrywa z Zachodem
Kawa tania, ale mniej przystępna? Warszawa wyraźnie przegrywa z Zachodem/Shutterstock
Choć ceny kawy w lokalach Europy Środkowo-Wschodniej wydają się niskie, to mieszkańcy bogatszych stolic mogą pozwolić sobie na częstsze wizyty w kawiarniach. Z raportu przygotowanego przez Przyjaciół Kawy wynika, że liderem dostępności espresso jest Amsterdam, podczas gdy w Warszawie przeciętne wynagrodzenie wystarcza na 791 filiżanek tego napoju, co daje stolicy Polski 17. miejsce w zestawieniu.

Gdzie espresso jest najbardziej przystępne? Warszawa dopiero na 17. miejscu

Ranking cen kawy w europejskich stolicach odwraca się, gdy zestawić go z lokalnymi wynagrodzeniami netto. Z analizy Przyjaciół Kawy wynika, że Amsterdam, choć jest 7. najdroższą stolicą pod względem cen kawy, okazuje się liderem jej dostępności. Natomiast w Kiszyniowie, gdzie kawa należy do najtańszych w Europie, przeciętne wynagrodzenie pozwala kupić 523 filiżanki espresso – najmniej spośród 28 badanych miast. Drugie i trzecie miejsce pod względem dostępności kawy zajmują Londyn i Paryż, Warszawa znalazła się na 17. miejscu. Chociaż w stolicach Europy Wschodniej i Południowej kawa jest tańsza, to paradoksalnie mieszkańcy tych miast rzadziej mogą sobie na nią pozwolić.

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Chociaż Amsterdam zajmuje wśród 28 europejskich stolic wysokie, 7. miejsce pod względem cen kawy "na mieście”, to jednocześnie jest ona tam najbardziej dostępna – przeciętne miesięczne wynagrodzenie netto w stolicy Holandii pozwala na zakup 1467 filiżanek espresso. Dane pochodzą z najnowszej analizy przygotowanej przez Przyjaciół Kawy, europejską sieć sklepów oferujących ponad 2,5 tysiąca produktów ze świata kawy. W raporcie uwzględniono wyłącznie miasta z co najmniej 100 lokalami serwującymi espresso, cappuccino i latte.

Drugie miejsce pod względem dostępności kawy zajmuje Londyn, gdzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie przekłada się na 1437 filiżanek espresso. Średni koszt jednej filiżanki tego napoju w tym mieście to 12,7 zł (2,94 euro), co daje mu 9. miejsce wśród badanych stolic. Paryż zajmuje 3. miejsce jeśli chodzi o dostępność kawy (1238 filiżanek za przeciętne miesięczne wynagrodzenie) i 11. jeśli chodzi o jej cenę (11,7 zł, czyli 2,71 euro za filiżankę).

Warszawa pod względem cen kawy zajmuje 14. miejsce, natomiast pod względem jej dostępności plasuje się na miejscu 17. – za jedną przeciętną pensję w stolicy Polski kupimy 791 filiżanek espresso.

Kawa najmniej dostępna cenowo w stolicy Mołdawii

Koszt kawy "na mieście” dobrze pokazuje rozbieżności między cenami nominalnymi, a realnymi kosztami życia. Dlatego w naszej analizie nie chodziło wyłącznie o sprawdzenie, ile kosztuje kawa w poszczególnych miastach, ale o pokazanie, gdzie mieszkańcy mogą pozwolić sobie na nią stosunkowo swobodnie – mówi Dawid Potrząsaj, Kierownik Operacyjny w Przyjaciele Kawy. Wyjście na kawę” w wielu europejskich kulturach pełni ważną funkcję społeczną, ale jednocześnie często może konkurować z bardziej niezbędnymi wydatkami. Paradoksalnie tam, gdzie kawa jest najtańsza, często najtrudniej sobie na nią na co dzień pozwolić. Chociaż w stolicach Europy Wschodniej i Południowej ceny kawy są najniższe, to często właśnie w tych miastach jej zakup pochłania zauważalnie większą część miesięcznych dochodów niż w teoretycznie droższych stolicach zachodnich i północnych - dodaje.

W mniej zamożnych stolicach, np. w Kiszyniowie, Sarajewie i Sofii, ceny kawy w lokalach na tle innych miast są niskie - odpowiednio 5,9 zł (1,38 euro), 6,1 zł (1,42 euro) i 7,8 zł (1,85 euro) za filiżankę espresso – ale jej regularne kupowanie może pochłaniać znacznie większą część miesięcznego wynagrodzenia. W Kiszyniowie przeciętna miesięczna pensja pozwala na zakup tylko 523 porcji espresso – najmniej spośród wszystkich badanych stolic. W Sarajewie jest to 608 porcji, a w Sofii – 773.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: kawaPolskaceny
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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