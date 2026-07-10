Gdzie espresso jest najbardziej przystępne? Warszawa dopiero na 17. miejscu

Ranking cen kawy w europejskich stolicach odwraca się, gdy zestawić go z lokalnymi wynagrodzeniami netto. Z analizy Przyjaciół Kawy wynika, że Amsterdam, choć jest 7. najdroższą stolicą pod względem cen kawy, okazuje się liderem jej dostępności. Natomiast w Kiszyniowie, gdzie kawa należy do najtańszych w Europie, przeciętne wynagrodzenie pozwala kupić 523 filiżanki espresso – najmniej spośród 28 badanych miast. Drugie i trzecie miejsce pod względem dostępności kawy zajmują Londyn i Paryż, Warszawa znalazła się na 17. miejscu. Chociaż w stolicach Europy Wschodniej i Południowej kawa jest tańsza, to paradoksalnie mieszkańcy tych miast rzadziej mogą sobie na nią pozwolić.

Chociaż Amsterdam zajmuje wśród 28 europejskich stolic wysokie, 7. miejsce pod względem cen kawy "na mieście”, to jednocześnie jest ona tam najbardziej dostępna – przeciętne miesięczne wynagrodzenie netto w stolicy Holandii pozwala na zakup 1467 filiżanek espresso. Dane pochodzą z najnowszej analizy przygotowanej przez Przyjaciół Kawy, europejską sieć sklepów oferujących ponad 2,5 tysiąca produktów ze świata kawy. W raporcie uwzględniono wyłącznie miasta z co najmniej 100 lokalami serwującymi espresso, cappuccino i latte.

Drugie miejsce pod względem dostępności kawy zajmuje Londyn, gdzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie przekłada się na 1437 filiżanek espresso. Średni koszt jednej filiżanki tego napoju w tym mieście to 12,7 zł (2,94 euro), co daje mu 9. miejsce wśród badanych stolic. Paryż zajmuje 3. miejsce jeśli chodzi o dostępność kawy (1238 filiżanek za przeciętne miesięczne wynagrodzenie) i 11. jeśli chodzi o jej cenę (11,7 zł, czyli 2,71 euro za filiżankę).

Warszawa pod względem cen kawy zajmuje 14. miejsce, natomiast pod względem jej dostępności plasuje się na miejscu 17. – za jedną przeciętną pensję w stolicy Polski kupimy 791 filiżanek espresso.

Kawa najmniej dostępna cenowo w stolicy Mołdawii

Koszt kawy "na mieście” dobrze pokazuje rozbieżności między cenami nominalnymi, a realnymi kosztami życia. Dlatego w naszej analizie nie chodziło wyłącznie o sprawdzenie, ile kosztuje kawa w poszczególnych miastach, ale o pokazanie, gdzie mieszkańcy mogą pozwolić sobie na nią stosunkowo swobodnie – mówi Dawid Potrząsaj, Kierownik Operacyjny w Przyjaciele Kawy. Wyjście na kawę” w wielu europejskich kulturach pełni ważną funkcję społeczną, ale jednocześnie często może konkurować z bardziej niezbędnymi wydatkami. Paradoksalnie tam, gdzie kawa jest najtańsza, często najtrudniej sobie na nią na co dzień pozwolić. Chociaż w stolicach Europy Wschodniej i Południowej ceny kawy są najniższe, to często właśnie w tych miastach jej zakup pochłania zauważalnie większą część miesięcznych dochodów niż w teoretycznie droższych stolicach zachodnich i północnych - dodaje.

W mniej zamożnych stolicach, np. w Kiszyniowie, Sarajewie i Sofii, ceny kawy w lokalach na tle innych miast są niskie - odpowiednio 5,9 zł (1,38 euro), 6,1 zł (1,42 euro) i 7,8 zł (1,85 euro) za filiżankę espresso – ale jej regularne kupowanie może pochłaniać znacznie większą część miesięcznego wynagrodzenia. W Kiszyniowie przeciętna miesięczna pensja pozwala na zakup tylko 523 porcji espresso – najmniej spośród wszystkich badanych stolic. W Sarajewie jest to 608 porcji, a w Sofii – 773.