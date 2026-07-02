Dziennik Gazeta Prawana logo

To już koniec pracy na czarno w Polsce? Nowe dane zaskakują

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
28 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
To już koniec pracy na czarno w Polsce? Nowe dane zaskakują
To już koniec pracy na czarno w Polsce? Nowe dane zaskakują/Shutterstock
Coraz mniej osób pracuje w Polsce nielegalnie – wynika z danych przytoczonych przez „Dziennik Gazeta Prawna”. W 2025 roku inspektorzy wykryli o 7,5 proc. mniej przypadków nielegalnego zatrudnienia Polaków niż rok wcześniej, a podobny trend dotyczy także cudzoziemców.

Praca na czarno

"Jak wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy, w 2025 r. inspektorzy wykryli 13,5 tys. nielegalnie zatrudnionych obywateli polskich. To o 7,5 proc. mniej niż rok wcześniej" - zauważa gazeta.

Trend dotyczy nawet cudzoziemców

Według "DGP", do tej pory odmienna sytuacja dotyczyła cudzoziemców pracujących w Polsce. "Od co najmniej 2021 r., jak wynika z danych PIP, rosła liczba obcokrajowców, którym powierzano pracę w Polsce nielegalnie. Ubiegły rok przyniósł jednak odwrócenie i tego trendu. Inspektorzy ujawnili tylko 5,8 tys. cudzoziemców pracujących w szarej strefie. To o 19 proc. mniej niż rok wcześniej" - czytamy.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło Dziennik Gazeta Prawna
Tematy: PIPszara strefapraca na czarno
Powiązane
29 tys. zł miesięcznie? Te zawody należą do najlepiej płatnych
29 tys. zł miesięcznie? Te zawody należą do najlepiej płatnych
Gdzie zarabia się więcej? GUS podał nowe dane o wynagrodzeniach
Gdzie zarabia się więcej? GUS podał nowe dane o wynagrodzeniach
Dzień wolny czy krótsza praca w upały? Polacy mają jasne zdanie
Dzień wolny czy krótsza praca w upały? Polacy mają jasne zdanie
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTo już koniec pracy na czarno w Polsce? Nowe dane zaskakują »
Zobacz
|
"Klara"
Hitowy polski serial wraca. To adaptacja bestsellerowych powieści
Tatiana Maslany w serialu "Pełna przyjemność gwarantowana"
Niespodziewany hit kryminalny. Nowy serial zbiera rewelacyjne recenzje
Toyota PROACE CITY Verso
Oto nowe auto za 39 500 zł. Ma silnik 1.5 i gwarancję na 1 mln kilometrów
Nowa Cupra Raval
Koncern odleciał z ceną i stylem. Oto nowe auto dla ludu, kosztuje znacznie mniej niż rywale
Sterling K. Brown w serialu "Paradise"
"Najlepszy serial roku". Finałowy odcinek megahitu
Trudny quiz z „Władcy Pierścieni”. Komplet punktów zdobędą tylko prawdziwi znawcy Śródziemia
Trudny quiz z „Władcy Pierścieni”. Komplet punktów zdobędą tylko prawdziwi znawcy Śródziemia
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj