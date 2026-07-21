Więcej pieniędzy dla seniorów już od marca. Tyle wpłynie na konta emerytów i rencistów

Zgodnie z przepisami ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, świadczenia emerytalne i rentowe są podwyższane raz w roku – zawsze od 1 marca. Wysokość waloryzacji ustalana jest na podstawie średniorocznej inflacji, powiększonej o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia osiągniętego w poprzednim roku. Ostateczny wskaźnik zostanie ogłoszony w lutym, jednak już teraz pojawiają się pierwsze szacunki pokazujące, jakiej podwyżki mogą spodziewać się emeryci i renciści w 2027 roku.

Ile wyniesie waloryzacja emerytur 2027? Prognozy

Choć ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na 2027 rok poznamy dopiero na początku przyszłego roku, rząd przedstawił już pierwsze założenia. Z projektu rozporządzenia wynika, że planowane jest pozostawienie waloryzacji na ustawowym minimum, czyli na poziomie obejmującym inflację oraz 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2026 roku. Według aktualnych prognoz oznaczałoby to podwyżkę świadczeń o 3,48 proc. od 1 marca 2027 roku. Gdyby te szacunki się potwierdziły, wszystkie emerytury i renty wzrosłyby o taki sam procent. Byłaby to jednocześnie najniższa waloryzacja od pięciu lat.

Najniższa emerytura brutto i netto w 2027 roku

Obecnie minimalna emerytura wynosi 1978,49 zł brutto, co przekłada się na około 1800,43 zł „na rękę” miesięcznie. Jeśli prognozowany wskaźnik waloryzacji na 2027 rok, wynoszący 3,48 proc., zostanie utrzymany, najniższe świadczenie wzrośnie do około 2047,34 zł brutto, czyli blisko 1863,08 zł netto. Oznaczałoby to podwyżkę o 68,85 zł brutto w porównaniu z kwotą obowiązującą w 2026 roku.

Waloryzacja emerytur 2027 brutto i netto [Tabela]

Jak zmienią się emerytury po waloryzacji w 2027 roku? Poniżej prezentujemy zestawienie przewidywanych kwot brutto i netto dla różnych wysokości świadczeń, przy założeniu, że waloryzacja wyniesie prognozowane 3,48 proc..

Emerytura w 2026 roku brutto Emerytura w 2026 roku netto Emerytura po waloryzacji w 2027 roku brutto Emerytura po waloryzacji w 2027 roku netto Wzrost brutto Wzrost netto 1978,49 zł 1800,43 zł 2047,34 zł 1863,08 zł 68,85 zł 62,65 zł 2000 zł 1820,00 zł 2069,60 zł 1883,34 zł 69,60 zł 63,34 zł 2500 zł 2275,00 zł 2587,00 zł 2343,73 zł 87,00 zł 68,73 zł 3000 zł 2670,00 zł 3104,40 zł 2752,47 zł 104,40 zł 82,47 zł 3500 zł 3065,00 zł 3621,80 zł 3161,22 zł 121,80 zł 96,22 zł 4000 zł 3460 zł 4139,20 zł 3569,97 zł 139,20 zł 109,97 zł 4500 zł 3855 zł 4656,60 zł 3978,72 zł 156,60 zł 123,72 zł 5000 zł 4250,00 zł 5174,00 zł 4387,46 zł 174,00 zł 137,46 zł 5500 zł 4645,00 zł 5691,40 zł 4796,20 zł 191,40 zł 151,20 zł 6000 zł 5040,00 zł 6208,80 zł 5204,95 zł 208,80 zł 164,95 zł 6500 zł 5435,00 zł 6726,50 zł 5613,66 zł 226,50 zł 178,66 zł 7000 zł 5830,00 zł 7243,60 zł 6022,45 zł 243,60 zł 192,45 zł 7500 zł 6225,00 zł 7761,00 zł 6431,19 zł 261,00 zł 206,19 zł 8000 zł 6620,00 zł 8278,40 zł 6839,93 zł 278,40 zł 219,93 zł 8500 zł 7015,00 zł 8795,80 zł 7248,68 zł 295,80 zł 233,68 zł 9000 zł 7410,00 zł 9313,20 zł 7657,43 zł 313,20 zł 247,43 zł

Przedstawione kwoty netto uwzględniają zwolnienie emerytur do 2500 zł z podatku dochodowego oraz odliczenie 9% składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Kiedy wypłaty emerytur po waloryzacji w 2027 roku?

Podwyższone po waloryzacji emerytury są wypłacane każdego roku od 1 marca i cały proces odbywa się z urzędu. Oznacza to, że emeryci nie muszą składać żadnych formularzy ani podejmować dodatkowych działań, aby otrzymać wyższe świadczenie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca zwaloryzowane kwoty w dotychczasowych terminach, czyli 1., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dnia każdego miesiąca.

Waloryzacja emerytur 2027 w porównaniu do lat poprzednich

Z dostępnych prognoz wynika, że podwyżka emerytur i rent w 2027 roku może być wyraźnie niższa niż ta, którą seniorzy otrzymali w 2026 roku. Dla porównania, w poprzednich latach wskaźnik waloryzacji przedstawiał się następująco:

2023 rok – ponad 14 proc.,

2024 rok – 12,12 proc.,

2025 rok – 5,5 proc.,

2026 rok – 5,3 proc..

Oznacza to, że jeśli prognozy na 2027 rok się potwierdzą, przyszłoroczna waloryzacja będzie jedną z najniższych w ostatnich latach.