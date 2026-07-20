Tańsze zakupy dla seniorów. Lidl, Carrefour, Auchan, Kaufland i inne markety oferują zniżki, o których mało kto wie

Seniorzy, którzy w przeszłości wychowali co najmniej troje dzieci, mogą korzystać z dodatkowych uprawnień w ramach rządowego programu realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Inicjatywa ta zapewnia dostęp do wielu usług oraz produktów na korzystniejszych zasadach. Wśród oferowanych udogodnień znajdują się również rabaty w wybranych sklepach i supermarketach. Dzięki nim osoby z doświadczeniem w wychowywaniu dużej rodziny mogą taniej kupować nie tylko żywność, ale także artykuły gospodarstwa domowego, kosmetyki, środki czystości czy inne produkty potrzebne na co dzień.

Tańsze zakupy dla seniorów tylko z Kartą Dużej Rodziny

Aby korzystać ze specjalnych rabatów, konieczne jest posiadanie Karty Dużej Rodziny. Mogą ją otrzymać członkowie rodzin wielodzietnych, czyli takich, w których rodzice, małżonek rodzica lub opiekunowie wychowywali co najmniej troje dzieci – bez względu na ich obecny wiek.

Uprawnieni do otrzymania Karty Dużej Rodziny są:

rodzice, w tym także rodzice zastępczy oraz osoby prowadzące rodzinny dom dziecka,

dzieci do ukończenia 18 lat, a jeśli kontynuują naukę – do 25. roku życia,

dzieci posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – bez względu na wiek.

Od 2019 roku przepisy zostały rozszerzone i Karta Dużej Rodziny przysługuje również osobom, które w przeszłości wychowały minimum troje dzieci, nawet jeśli obecnie nie sprawują już nad nimi opieki finansowej. Oznacza to, że także seniorzy, którzy kiedyś tworzyli rodziny wielodzietne, mogą ubiegać się o wydanie Karty i korzystać z przewidzianych w programie ulg, w tym z rabatów na codzienne zakupy.

Zniżki na zakupy dla seniorów z Kartą Dużej Rodziny w Lidlu, Auchan, Carrefourze, Kauflandzie i innych supermarketach

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z rabatów oferowanych przez wybrane sieci handlowe. Zniżki obejmują m.in. żywność, środki czystości, artykuły higieniczne oraz produkty codziennego użytku. Z programu mogą korzystać również seniorzy, którzy mają prawo do Karty. Wysokość i zasady przyznawania rabatów zależą od konkretnej sieci.

Lidl – zapewnia 10-procentowy rabat na wybrane produkty marek własnych, w tym świeże owoce i warzywa, pieczywo, napoje, kasze, ryże, przyprawy, kiełbasy, parówki, żywność dla niemowląt oraz wybrane artykuły higieniczne. Sieć regularnie organizuje także akcje sezonowe, obejmujące kolejne grupy produktów.

– zapewnia 10-procentowy rabat na wybrane produkty marek własnych, w tym świeże owoce i warzywa, pieczywo, napoje, kasze, ryże, przyprawy, kiełbasy, parówki, żywność dla niemowląt oraz wybrane artykuły higieniczne. Sieć regularnie organizuje także akcje sezonowe, obejmujące kolejne grupy produktów. Auchan – umożliwia połączenie Karty Dużej Rodziny z programem lojalnościowym Skarbonka. Dzięki temu klienci otrzymują złoty status, który daje 1,5 proc. zwrotu wartości zakupów oraz 5 proc. zniżki na produkty marek własnych.

– umożliwia połączenie Karty Dużej Rodziny z programem lojalnościowym Skarbonka. Dzięki temu klienci otrzymują złoty status, który daje 1,5 proc. zwrotu wartości zakupów oraz 5 proc. zniżki na produkty marek własnych. Carrefour – przy zakupach o wartości co najmniej 100 zł posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą otrzymać bon na kolejne zakupy. Jego wartość zależy od wysokości wydanej kwoty i wynosi od 10 do 30 zł.

– przy zakupach o wartości co najmniej 100 zł posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą otrzymać bon na kolejne zakupy. Jego wartość zależy od wysokości wydanej kwoty i wynosi od 10 do 30 zł. Kaufland – oferuje bony rabatowe w wysokości 5 zł za każde wydane 100 zł. Jednorazowo można otrzymać bon o wartości do 25 zł, a miesięczny limit korzyści wynosi 50 zł.

– oferuje bony rabatowe w wysokości 5 zł za każde wydane 100 zł. Jednorazowo można otrzymać bon o wartości do 25 zł, a miesięczny limit korzyści wynosi 50 zł. Intermarché – zapewnia 10-procentową zniżkę na wybrane grupy produktów, m.in. owoce, warzywa, pieczywo, artykuły dla niemowląt oraz produkty marek własnych. Zakres promocji może różnić się w zależności od sklepu.

– zapewnia 10-procentową zniżkę na wybrane grupy produktów, m.in. owoce, warzywa, pieczywo, artykuły dla niemowląt oraz produkty marek własnych. Zakres promocji może różnić się w zależności od sklepu. Stokrotka – posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą liczyć na 10-procentowy rabat na świeże owoce i warzywa oraz wybrane rodzaje pieczywa.

Co muszą zrobić seniorzy, żeby otrzymać Kartę Dużej Rodziny?

Seniorzy, którzy wychowali co najmniej troje dzieci i chcą wyrobić Kartę Dużej Rodziny, muszą przejść prostą procedurę. Co ważne, dzieci nie muszą już pozostawać na ich utrzymaniu. Oto, jak wygląda cały proces:

1. Złożenie wniosku przez internet

Najwygodniejszym rozwiązaniem jest złożenie wniosku za pośrednictwem portalu Emp@tia. Po zalogowaniu się Profilem Zaufanym należy przejść do zakładki eWnioski, uzupełnić formularz i dołączyć wymagane dokumenty. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia wnioskodawca otrzymuje wiadomość z informacją o możliwości odbioru Karty.

2. Złożenie wniosku w urzędzie

Osoby preferujące tradycyjną formę mogą złożyć dokumenty osobiście w urzędzie gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innym punkcie obsługującym program. Wniosek może złożyć rodzic albo pełnoletni członek rodziny uprawnionej do otrzymania Karty.

3. Przygotowanie wymaganych dokumentów

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające tożsamość oraz sytuację rodzinną, m.in. dowód osobisty, akty urodzenia dzieci, akt małżeństwa czy dokumenty dotyczące pieczy zastępczej, jeśli mają zastosowanie. Seniorzy ubiegający się o Kartę powinni również złożyć oświadczenie potwierdzające, że wychowali co najmniej troje dzieci oraz nie zostali pozbawieni ani nie mieli ograniczonej władzy rodzicielskiej.

4. Wybór formy Karty

Kartę Dużej Rodziny można otrzymać w dwóch wersjach – tradycyjnej, plastikowej lub elektronicznej. Wersja cyfrowa jest dostępna m.in. w aplikacji mObywatel. Istnieje także możliwość korzystania wyłącznie z Karty elektronicznej – w takim przypadku wystarczy podać adres e-mail oraz numer telefonu, na które zostaną przekazane informacje potrzebne do jej aktywacji.

Ile kosztuje Karta Dużej Rodziny?

Wyrobienie Karty Dużej Rodziny nie wiąże się z żadnymi opłatami – jej pierwsze wydanie jest całkowicie bezpłatne dla wszystkich osób spełniających ustawowe warunki. Koszty pojawiają się jedynie w określonych sytuacjach, takich jak konieczność uzyskania nowego egzemplarza lub zmiana formy karty.

Jeżeli karta zostanie zgubiona, zniszczona albo utracona w wyniku kradzieży, wydanie duplikatu kosztuje 17 zł. Z kolei osoby, które dotychczas korzystały wyłącznie z wersji elektronicznej, a zdecydują się zamówić także plastikową kartę, zapłacą 10 zł.

Z jakich innych zniżek mogą skorzystać seniorzy z Kartą Dużej Rodziny?

Posiadacze Karty Dużej Rodziny, w tym również seniorzy, mogą korzystać z wielu dodatkowych ulg wykraczających poza rabaty na zakupy spożywcze. Program obejmuje szeroką ofertę zniżek na usługi, kulturę, rekreację i codzienne wydatki.

Do najważniejszych korzyści należą:

rabaty w wybranych aptekach na leki i artykuły medyczne,

tańsze bilety do kin, teatrów, muzeów oraz galerii,

ulgi na przejazdy komunikacją publiczną,

zniżki do parków rozrywki, ogrodów zoologicznych i na imprezy kulturalne,

preferencyjne warunki w wybranych bankach, firmach telekomunikacyjnych i towarzystwach ubezpieczeniowych,

niższe ceny noclegów i pobytów w wielu obiektach turystycznych w całej Polsce,

rabaty na usługi sportowe i rekreacyjne, takie jak wejścia na basen, siłownię czy zajęcia fitness,

korzystniejsze ceny w licznych sklepach i sieciach handlowych uczestniczących w programie.

Aktualny wykaz partnerów programu oraz obowiązujących zniżek można znaleźć na portalu Emp@tia oraz w aplikacji mKDR, gdzie na bieżąco publikowane są wszystkie dostępne oferty.