Legendarna fabryka słodyczy znika z mapy. Gigant zamyka 64-letni zakład

Jak podaje Portal Spożywczy, zakład cukierniczy w Diosgyor w północno-wschodniej części Węgier wkrótce zakończy swoją działalność. Fabryka specjalizuje się w wytwarzaniu sezonowych czekoladowych figurek z wydrążonym wnętrzem, które trafiają do sklepów pod popularnymi markami Smarties, KitKat oraz Milky Bar.

Szwajcarski koncern tłumaczy swoją decyzję stałym spadkiem popytu na tego typu wyroby w ostatnich latach. Zainteresowanie klientów sezonowymi słodyczami mocno spadło, co zmusiło firmę do ograniczenia produkcji w tym miejscu. Cały proces wygaszania zakładu ma zakończyć się jeszcze do końca roku.

Fabryka z historią

Historia obiektu sięga 1962 roku, a w strukturach koncernu Nestle zakład znalazł się w 1991 roku. Węgierska fabryka eksportuje swoje wyroby do ponad 20 krajów, jednak w skali całego biznesu firmy na Węgrzech jej znaczenie pozostaje niewielkie. Jak podaje Portal Spożywczy, zakład generuje mniej niż 3 proc. przychodów koncernu w tym kraju i odpowiada za poniżej 1 proc. krajowego wolumenu produkcji.

Nestle nie zostawia jednak pracowników bez pomocy i aktywnie szuka nowego inwestora dla fabryki. Koncern prowadzi rozmowy, których celem jest sprzedaż obiektu i utrzymanie dotychczasowej produkcji cukierniczej. Choć dokładna liczba zagrożonych miejsc pracy nie padła, przedstawiciele firmy deklarują chęć przeniesienia jak największej grupy zatrudnionych do nowego właściciela.

Gdzie trafia produkcja i co ze słodyczami w sklepach?

Klienci nie muszą obawiać się zniknięcia ulubionych słodyczy z półek sklepowych. Jak podaje Portal Spożywczy, czekoladowe figurki z pustym środkiem nadal pozostaną w sprzedaży, jednak zmieni się ich adres produkcyjny. Nestle przeniesie całą linię wytwórczą do zewnętrznego zakładu działającego na zlecenie w Wielkiej Brytanii. Warto przypomnieć, że koncern posiada na Węgrzech inne prężnie działające obiekty – centralę w Budapeszcie, fabrykę napojów w Szerencs oraz dużą fabrykę karmy dla zwierząt Purina w Buk.