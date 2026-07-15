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To prawdziwa żyła złota ojca Rydzyka. Na tym zarabia miliony

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 19:46
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Rydzyk
Finanse firm ojca Rydzyka wyglądają całkiem nieźle/East News
Niedawno media obiegła informacja, że fundacja Fundacji Lux Veritatis redemptorysty Tadeusza Rydzyka notuje duże straty. Okazuje się jednak, że jest światełko w tunelu. Geotermia Toruń, która należy do Fundacji Lux Veritatis, przynosi całkiem niezłe zyski.

10 lipca "Super Express" poinformował, że Fundacji Lux Veritatis zanotowała 5 milionów 51 tysięcy i 321 złotych strat w 2025 roku. Sytuacja wydawała się patowa, bo na dodatek NIK żąda od fundacji dużych pieniędzy. Jak teraz podaje "Super Express", nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać. Geotermia Toruń, która należy do Lux Veritatis, przynosi pokaźne dochody.

Filary funduszy imperium ojca Rydzyka

Finanse imperium ojca Tadeusza Rydzyka opierają się na fundacjach - główne to Lux Veritatis i Nasza Przyszłość - wpływach z działalności komercyjnej oraz darowiznach. W ostatnich latach zyski fundacji zaczęły spadać, a instytucje odnotowują straty na projektach biznesowych, dlatego otwarcie proszą wiernych o wielomilionowe wsparcie.

Fundacje ojca Rydzyka pod lupą NIK

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) prowadziła szczegółowe kontrole dotyczące finansowania projektów związanych z o. Tadeuszem Rydzykiem. Ustalenia NIK dotyczyły nieprawidłowości przy wydatkowaniu państwowych dotacji m.in. dla Fundacji Lux Veritatis oraz przekazywania milionowych środków z Ministerstwa Kultury na budowę Muzeum "Pamięć i Tożsamość" w Toruniu. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) domaga się od powiązanej z o. Tadeuszem Rydzykiem Fundacji Lux Veritatis zwrotu 210 mln zł (wraz z odsetkami) lub działek, na których wybudowano Muzeum Pamięć i Tożsamość w Toruniu. Sprawa znajduje się w sądzie po wcześniejszym unieważnieniu zawartych umów.

Był pierwszym prowadzącym "Teleexpress". Został prawą ręką ks. Rydzyka
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Na tym zarabia Lux Veritatis ojca Rydzyka

Jak informuje "Super Express" regularne dochody Lux Veritatis przynosi Geotermia Toruń. Każdego dnia zarobiła w 2025 r. 11 tysięcy 320 złotych brutto. W tym - jak wylicza dziennik -zarobi jeszcze więcej, ponieważ była mroźna zima. Geotermia Toruń należy do Fundacji Lux Veritatis i została zbudowana dzięki dotacjom. Tadeusz Rydzyk zbudował Geotermię praktycznie za dotacje z Unii Europejskiej na kwotę blisko 40 milionów. Pieniądze dostał po to aby w Toruniu polepszyła się jakość powietrza. Geotermia jest zaliczana do Odnawialnych Źródeł Energii. Jak wylicza "Super Express" zysk Geotermii wyniósł w zeszłym roku 4 miliony 132 tysiące brutto . Netto jest to 3 miliony 334 tysiące.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: pieniądzeTadeusz Rydzykgeotermia
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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