Teraz kupisz najlepszą kawę i przy kasie zaoszczędzisz nawet 120 złotych. Wielka okazja już od dziś

Lavazza to marka najbardziej popularnej włoskiej kawy w Polsce, zwłaszcza wśród osób, które nie muszą zbyt mocno limitować swoich wydatków na używki. Cena bowiem kaw spod marki Lavazza jest adekwatna zarówno co do ich jakości jak i sławy.

Najlepsza kawa taniej: Lavazza Caffe Crema najlepsza ziarnista kawa już za 59,99 zł za kilogram

Kawa drożeje już od dłuższego czasu i to dodatkowy powód, by robić zakupy na rozsądny zapas. W tej chwili kilogram ziarnistej kawy spod marki Lavazza kosztuje w granicach 100 zł.

W Lidlu standardowa cena to dokładnie 99,99 zł za kilogram.

W tym tygodniu – od poniedziałku do soboty, a więc przez całe sześć dni można kupić tę kawę w dowolnym sklepie sieci Lidl w cenie 69,99 zł za kilogram, a więc 30 zł taniej.

Warunek jest jeden: kupić trzeba dwa kilogramy, jednak w odróżnieniu od klasycznej promocji – druga ileś tam procent tańsza, obie będą tańsze o 30 proc bo zamiast dwa razy po 99,99 zł zapłacisz niecałe 70 zł za każdy kilogram.

Bardziej zapobiegliwi mogą na tych warunkach kupić nawet cztery kilogramy kawy – każdy po 59,99 zł, bo taki jest limit ilościowy w aktualnej promocji.

Jak łatwo policzyć, suma oszczędności wyniesie wtedy 120 zł - i to przy jednym zakupie przy kasie.

Najlepsza kawa taniej: Lavazza Caffe Crema,ulubiony gatunek miłośników tej włoskiej kawy – dlaczego

Lavazza Caffe Crema to sztandarowy produkt tej marki, idealnie skrojony pod gusta wielbicieli mieszanki dwóch gatunków kaw: arabica i robusta. Poza proporcjami sekret smaku sprowadza się do wymieszania kaw z różnych krajów trzech regionów świata: Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej i Azji Południowo-Wschodniej, ze średnim stopniem wypalenia i średnią zawartością kofeiny.

To wszystko sprawia, że ma ona aksamitną ciągłość z posmakiem czekolady – stąd właśnie dodatkowy przymiot „crema”.

Tak skonfekcjonowana mieszanka kawy ziarnistej jest uniwersalna w przyrządzaniu. Idealnie nadaje się zarówno do najnowocześniejszych ekspresów ciśnieniowych, jak i do przyrządzaniu po oddzielnym zmieleniu w dowolnym młunku, z ręcznym lub żarnowym włącznie.

Zmieloną Lavazza Caffe Crema można zaparzyć zarówno w ekspresie przepływowym, kawiarce typu francuskiego czy zwyczajnie – „po turecku” czyli zalewając wrzątkiem i parzać pod przykryciem talerzyka lub spodka.