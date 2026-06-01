Jak szybko rosła polska gospodarka? "Światowa czołówka"

Wzrost PKB w I kw. 2026 roku

Produkt Krajowy Brutto Polski w I kw. 2026 r. wzrósł o 3,5 proc. rdr w porównaniu do wzrostu o 4,1 proc. rdr w IV kw. 2025 r. - wynika z komunikatu GUS. W ujęciu kdk PKB wzrósł w I kw. o 0,6 proc. wobec wzrostu o 1,0 proc. kdk w IV kw. Wcześniejszy szybki szacunek GUS wskazywał na wzrost w I kw. 2026 r. na poziomie 3,4 proc. rdr i 0,5 proc. kdk.

Z danych GUS wynika, że inwestycje w I kw. 2026 r. wzrosły o 2,4 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 3,3 proc. rdr, a popyt krajowy wzrósł o 3,7 proc. rdr.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że w I kw. 2026 r. konsumpcja prywatna w Polsce wzrosła o 3,9 proc. rdr, inwestycje wzrosły o 3,0 proc. rdr, a popyt krajowy o 3,8 proc. rdr.

Dane składowe PKB

Poniżej składowe PKB za IV kw. 2025 r. i I kw. 2026 r.:

I kw. 2026 IV kw. 2025 Spożycie ogółem 3,9 5,3 w tym: Spożycie - w sektorze gospodarstw domowych 3,3 4,3 - publiczne 6,0 7,7 Akumulacja brutto 2,7 2,3 w tym: Nakłady brutto na środki trwałe 2,4 6,6 Eksport 5,6 7,6 Import 6,1 8,8 Popyt krajowy 3,7 4,6 Produkt krajowy brutto 3,5 4,1 w tym: Wartość dodana brutto 3,3 3,7

Domański: Polska gospodarka pozostaje w światowej czołówce wzrostu gospodarczego

Polska gospodarka pozostaje w światowej czołówce wzrostu gospodarczego; napędza go silny popyt krajowy - podkreślił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, który w ten sposób skomentował dane GUS o 3,5-proc. wzroście polskiego PKB w I kwartale tego roku.

„Polska gospodarka pozostaje w światowej czołówce wzrostu. PKB w I kwartale wzrósł o 3,5 proc. r/r – powyżej wstępnego szacunku i oczekiwań analityków. Motorem wzrostu silny popyt krajowy. Dodatkowo, PMI - wskaźnik wyprzedzający dla przemysłu - osiągnął dziś najwyższy poziom od roku. Mimo globalnej niepewności fundamenty polskiej gospodarki pozostają mocne” - napisał minister Domański na platformie X.