Jak szybko rosła polska gospodarka? "Światowa czołówka"

Wzrost PKB w I kw. 2026 roku
Produkt Krajowy Brutto Polski w I kw. 2026 r. wzrósł o 3,5 proc. rdr w porównaniu do wzrostu o 4,1 proc. rdr w IV kw. 2025 r. - wynika z komunikatu GUS. W ujęciu kdk PKB wzrósł w I kw. o 0,6 proc. wobec wzrostu o 1,0 proc. kdk w IV kw. Wcześniejszy szybki szacunek GUS wskazywał na wzrost w I kw. 2026 r. na poziomie 3,4 proc. rdr i 0,5 proc. kdk.
Z danych GUS wynika, że inwestycje w I kw. 2026 r. wzrosły o 2,4 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 3,3 proc. rdr, a popyt krajowy wzrósł o 3,7 proc. rdr.
Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że w I kw. 2026 r. konsumpcja prywatna w Polsce wzrosła o 3,9 proc. rdr, inwestycje wzrosły o 3,0 proc. rdr, a popyt krajowy o 3,8 proc. rdr.
Dane składowe PKB
Poniżej składowe PKB za IV kw. 2025 r. i I kw. 2026 r.:
I kw. 2026
IV kw. 2025
Spożycie ogółem
3,9
5,3
w tym:
Spożycie
- w sektorze gospodarstw domowych
3,3
4,3
- publiczne
6,0
7,7
Akumulacja brutto
2,7
2,3
w tym:
Nakłady brutto na środki trwałe
2,4
6,6
Eksport
5,6
7,6
Import
6,1
8,8
Popyt krajowy
3,7
4,6
Produkt krajowy brutto
3,5
4,1
w tym:
Wartość dodana brutto
3,3
3,7
Domański: Polska gospodarka pozostaje w światowej czołówce wzrostu gospodarczego
Polska gospodarka pozostaje w światowej czołówce wzrostu gospodarczego; napędza go silny popyt krajowy - podkreślił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, który w ten sposób skomentował dane GUS o 3,5-proc. wzroście polskiego PKB w I kwartale tego roku.
„Polska gospodarka pozostaje w światowej czołówce wzrostu. PKB w I kwartale wzrósł o 3,5 proc. r/r – powyżej wstępnego szacunku i oczekiwań analityków. Motorem wzrostu silny popyt krajowy. Dodatkowo, PMI - wskaźnik wyprzedzający dla przemysłu - osiągnął dziś najwyższy poziom od roku. Mimo globalnej niepewności fundamenty polskiej gospodarki pozostają mocne” - napisał minister Domański na platformie X.