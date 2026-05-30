Część seniorów dostanie w czerwcu emeryturę w innym terminie. Oto nowy harmonogram

W jakich terminach ZUS wypłaca świadczenia emerytalno-rentowe?

Zgodnie z przepisami ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz zasadami stosowanymi przez ZUS, świadczenia są wypłacane w terminach wskazanych w decyzji przyznającej emeryturę lub rentę. Przelewy realizowane są w jednym z sześciu stałych terminów przypadających na: 1., 6., 10., 15., 20. lub 25. dzień każdego miesiąca.

Kiedy ZUS wypłaci emeryturę, jeśli termin wypłaty świadczenia wypada w dzień wolny?

Gdy termin wypłaty emerytury lub renty przypada na sobotę, niedzielę albo inny dzień wolny od pracy, ZUS przekazuje świadczenie wcześniej – najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym planowaną datę wypłaty. Takie rozwiązanie wynika zarówno z obowiązujących przepisów dotyczących emerytur i rent z FUS, jak i z praktyki stosowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenia mogą być przekazywane na dwa sposoby: przelewem na konto bankowe wskazane przez uprawnionego lub za pośrednictwem operatora pocztowego. W przypadku przelewów bankowych środki trafiają do realizacji najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym termin wypłaty. Natomiast przy przekazach pocztowych ZUS przekazuje pieniądze operatorowi z odpowiednim wyprzedzeniem, zazwyczaj około trzech dni roboczych wcześniej.

Jeżeli świadczenie wypłacane jest osobie mieszkającej za granicą, za datę wypłaty uznaje się dzień przekazania środków do banku lub instytucji pośredniczącej w realizacji płatności.

Nowe terminy wypłat emerytur w czerwcu 2026

W czerwcu 2026 roku część emerytów i rencistów może spodziewać się wcześniejszej wypłaty świadczeń z ZUS. Powodem są terminy przypadające w dni wolne od pracy. Harmonogram wypłat na ten miesiąc przedstawia się następująco:

1 czerwca (poniedziałek),

5 czerwca (piątek) – zamiast 6 czerwca, który przypada w sobotę,

10 czerwca (środa),

15 czerwca (poniedziałek),

19 czerwca (piątek) – zamiast 20 czerwca, który wypada w sobotę,

25 czerwca (czwartek).

W praktyce oznacza to, że osoby, których standardowy termin wypłaty przypada na 6. lub 20. dzień miesiąca, otrzymają swoje emerytury lub renty wcześniej niż zwykle.

Czy można zmienić termin wypłaty emerytury z ZUS?

Wielu emerytów zastanawia się, czy możliwa jest zmiana wyznaczonego przez ZUS terminu wypłaty świadczenia. Zasadniczo takie rozwiązanie nie jest przewidziane, a odstępstwa zdarzają się jedynie w wyjątkowych i odpowiednio uzasadnionych sytuacjach. Dotyczy to przede wszystkim przypadków, gdy senior musi regulować należności o nieprzekraczalnym terminie płatności, np. alimenty lub inne zobowiązania wynikające z decyzji organów administracji.

Za wystarczający powód nie uznaje się natomiast konieczności spłacania rat kredytu, ponieważ terminy takich płatności można zazwyczaj dostosować w porozumieniu z bankiem. Każdy wniosek o zmianę daty wypłaty jest rozpatrywany indywidualnie, a ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jaka jest wysokość najniższej emerytury w czerwcu 2026 r.?

W czerwcu 2026 roku minimalna emerytura oraz renta gwarantowana wynosi 1978,49 zł brutto. Wysokość tej kwoty została ogłoszona w komunikacie Prezesa ZUS z 17 lutego 2026 roku, który obejmuje także minimalne świadczenia emerytalno-rentowe, dodatek pielęgnacyjny, dodatek dla sierot zupełnych oraz maksymalne limity potrąceń i kwoty wolne od egzekucji.

Podana stawka obowiązuje od 1 marca 2026 roku i zgodnie z zasadą corocznej waloryzacji świadczeń zostanie ponownie zwiększona od 1 marca 2027 roku.