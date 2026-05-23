1100 zł dla rodziców każdego niepełnoletniego ucznia w roku szkolnym 2026/2027, dla niektórych nawet 1820 zł. Złożysz wniosek wcześniej, pieniądze dostaniesz w wakacje

1100 zł dla rodziców każdego niepełnoletniego ucznia w roku szkolnym 2026/2027, dla niektórych nawet 1820 zł

W ramach programu Dobry Start oraz innych form wsparcia finansowego opiekunowie mogą otrzymać 1100 zł, a w niektórych przypadkach łączna kwota pomocy może sięgnąć do 1820 zł. Kluczowe znaczenie ma jednak termin złożenia wniosku – zrobienie tego odpowiednio wcześnie pozwala na wypłatę środków jeszcze w czasie wakacji, przed rozpoczęciem przygotowań do nowego roku szkolnego. Kto może liczyć na najwyższe wsparcie i jak nie przegapić formalności?

800 zł na każdego niepełnoletniego ucznia w ramach programu Rodzina 800+

Podstawowym wsparciem dla rodzin z dziećmi w Polsce jest program Rodzina 800+, który zastąpił wcześniejsze świadczenie 500+. W jego ramach przysługuje 800 zł miesięcznie na każde dziecko do 18. roku życia, bez względu na dochody gospodarstwa domowego. Nowy okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2026 r. i potrwa do 31 maja 2027 r.

Aby zachować ciągłość wypłat, wniosek należało złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2026 r. Osoby, które zrobią to później – w maju lub czerwcu – nadal otrzymają środki z wyrównaniem od czerwca, jednak wypłata nastąpi z opóźnieniem: w przypadku wniosków złożonych w maju do końca lipca, a w czerwcu do końca sierpnia.

300 zł na ucznia w ramach programu Dobry Start

Kolejną formą wsparcia dla rodziców uczniów jest program Dobry Start, w ramach którego wypłacane jest jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na każde dziecko uczęszczające do szkoły. Przysługuje ono raz w roku – od rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej aż do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności do 24. roku życia. Przyznanie świadczenia nie zależy od dochodów rodziny.

Program ma na celu wsparcie wydatków związanych z początkiem roku szkolnego, takich jak zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, plecaka czy odzieży sportowej. Środki można przeznaczyć na dowolny cel, bez konieczności ich rozliczania i przedstawiania dowodów zakupu.

Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2026 r. W przypadku złożenia dokumentów w lipcu lub sierpniu wypłata nastąpi najpóźniej do 30 września 2026 r. Statystyki z poprzednich lat pokazują, że wcześniejsze złożenie wniosku, zwłaszcza w lipcu, zwiększa szansę na otrzymanie środków jeszcze w trakcie wakacji.

124 zł na ucznia w ramach zasiłku rodzinnego

Rodziny znajdujące się w gorszej sytuacji materialnej mogą starać się o zasiłek rodzinny. W roku szkolnym 2026/2027 jego wysokość wyniesie 124 zł miesięcznie na dziecko w wieku 6–18 lat, które nadal się uczy. W przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych po ukończeniu 18. roku życia świadczenie wzrasta do 135 zł miesięcznie. Warto przy tym pamiętać, że pełnoletni uczniowie nie są już objęci programem 800+.

Aby otrzymać zasiłek, konieczne jest spełnienie kryterium dochodowego – miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekraczać 674 zł, natomiast w przypadku rodzin wychowujących dziecko z niepełnosprawnością limit ten wynosi 764 zł. Jest to więc forma wsparcia kierowana do gospodarstw domowych o niskich dochodach. Zasiłek wypłacany jest przez cały rok, również w okresie wakacyjnym.

113 zł na ucznia w ramach dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania

Rodziny pobierające zasiłek rodzinny mogą także korzystać z dodatkowych świadczeń związanych z edukacją dzieci. Jednym z nich jest dodatek z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania.

Wysokość tego wsparcia wynosi 113 zł miesięcznie i przysługuje rodzicom lub opiekunom ucznia, który ze względu na dużą odległość od szkoły musi mieszkać poza domem, np. w internacie, na stancji lub u krewnych. Z tego rozwiązania najczęściej korzystają uczniowie szkół ponadpodstawowych uczący się w większych miastach lub w placówkach o profilu specjalistycznym, takich jak technika, licea sportowe, artystyczne czy inne szkoły o podwyższonych wymaganiach.

Druga forma wsparcia to niższy dodatek w kwocie 69 zł miesięcznie, przeznaczony dla rodzin finansujących dojazdy dziecka do szkoły w innej miejscowości. Dotyczy to sytuacji, gdy uczeń mieszka w domu, ale regularnie dojeżdża do szkoły, a rodzice ponoszą koszty biletów komunikacji publicznej, np. autobusowej lub kolejowej.

100 zł na ucznia w ramach dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Kolejną formą wsparcia powiązaną z zasiłkiem rodzinnym jest dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. W roku szkolnym 2026/2027 jego wysokość wyniesie 100 zł i będzie on dostępny dla rodzin spełniających określone kryterium dochodowe. Dochód netto na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekraczać 674 zł miesięcznie, natomiast w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności limit ten wynosi 764 zł.

Świadczenie ma charakter jednorazowy i przysługuje na każde dziecko rozpoczynające naukę w nowym roku szkolnym lub odbywające roczne przygotowanie przedszkolne. Należy przy tym zaznaczyć, że jest to dodatek uzupełniający do zasiłku rodzinnego, a nie odrębna forma pomocy. Wnioski na rok szkolny 2026/2027 będzie można składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2026 r., natomiast w wersji papierowej od 1 sierpnia 2026 r. Nabór potrwa do 31 października 2026 r.

193 zł na ucznia w ramach dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Rodzice i opiekunowie samodzielnie wychowujący dzieci mogą otrzymać dodatkowe wsparcie w formie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka. W roku szkolnym 2026/2027 jego wysokość wynosi 193 zł miesięcznie na jedno dziecko, natomiast w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności kwota ta wzrasta do 273 zł.

Świadczenie przysługuje osobom wychowującym dziecko bez udziału drugiego rodzica – gdy drugi rodzic nie żyje, jest nieznany albo został pozbawiony władzy rodzicielskiej. Aby je otrzymać, należy spełnić kryterium dochodowe wymagane przy zasiłku rodzinnym oraz złożyć wniosek w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania. Do dokumentacji trzeba dołączyć odpowiednie zaświadczenia potwierdzające sytuację rodzinną, np. akt zgonu, prawomocne orzeczenie sądu lub akt urodzenia dziecka bez danych ojca.

110 zł na ucznia w ramach dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Rodzice oraz opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością mogą uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe w postaci dodatku na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego, który stanowi uzupełnienie zasiłku rodzinnego. W roku szkolnym 2026/2027 jego wysokość wyniesie 110 zł miesięcznie na dziecko, które ukończyło 5 lat.

Świadczenie jest przyznawane po spełnieniu kryterium dochodowego obowiązującego przy zasiłku rodzinnym oraz złożeniu wniosku w odpowiednim ośrodku pomocy społecznej. Niezbędnym dokumentem jest aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, a w przypadku osób powyżej 16. roku życia – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Będzie można dostać nawet 1820 zł na ucznia z orzeczeniem i 1630 zł na ucznia bez orzeczenia w roku szkolnym 2026/2027

W roku szkolnym 2026/2027 większość rodziców uczniów będzie mogła otrzymać wsparcie finansowe w wysokości około 1100 zł, na które składa się 800 zł z programu Rodzina 800+ oraz jednorazowe 300 zł z programu Dobry Start. W niektórych sytuacjach łączna kwota pomocy może być jednak wyraźnie wyższa.

Rodzice dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którzy spełniają dodatkowe warunki, mogą uzyskać nawet 1820 zł wsparcia na jednego ucznia. W skład tej kwoty wchodzą:

800 zł – program Rodzina 800+;

300 zł – program Dobry Start;

124 zł – zasiłek rodzinny;

113 zł – dodatek z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania;

100 zł – dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego;

273 zł – dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka z niepełnosprawnością;

110 zł – dodatek na kształcenie i rehabilitację dziecka z niepełnosprawnością.

W przypadku uczniów bez orzeczenia o niepełnosprawności maksymalna wysokość wsparcia w roku szkolnym 2026/2027 może wynieść około 1630 zł.

Kto będzie mógł dostać 1820 zł na dziecko uczące się w roku szkolnym 2026/2027?

Pełna kwota wsparcia w wysokości 1820 zł jest dostępna wyłącznie dla rodzin, które jednocześnie spełniają wszystkie określone warunki. Mogą się o nią ubiegać osoby, które:

samotnie wychowują dziecko do 18. roku życia,

mają dziecko z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności,

wysyłają dziecko do szkoły poza miejscem zamieszkania, gdzie korzysta ono z internatu,

osiągają dochód nieprzekraczający 764 zł netto na osobę w rodzinie,

złożą wniosek w ramach programu Dobry Start.

Dopiero łączne spełnienie wszystkich powyższych kryteriów daje możliwość uzyskania maksymalnej kwoty wsparcia, czyli 1820 zł.

1420 zł na ucznia co miesiąc w roku szkolnym 2026/2027

Wśród wymienionych form pomocy tylko program „Dobry Start” oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego mają charakter jednorazowy. Pozostałe świadczenia, takie jak 800+, zasiłek rodzinny, dodatki związane z nauką poza miejscem zamieszkania, wsparcie dla samotnych rodziców czy dodatek na kształcenie i rehabilitację dziecka z niepełnosprawnością, są wypłacane co miesiąc, również w okresie wakacyjnym.

W praktyce oznacza to, że łączne miesięczne wsparcie na jedno dziecko może sięgać nawet 1420 zł, co daje 17 040 zł rocznie. Po doliczeniu świadczeń jednorazowych całkowita kwota pomocy może wzrosnąć do około 17 440 zł.