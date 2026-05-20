Bezpieczna kranówka? Surowe przepisy wchodzą w życie - samorządy i wodociągi pod presją

Polska nadrabia trzyletnie zaległości we wdrażaniu unijnej dyrektywy dotyczącej jakości wody pitnej, co stało się powodem skargi Komisji Europejskiej do TSUE.

Nowe obowiązki dla samorządów i wodociągów

Jak czytamy w „DGP”, nowelizacja przepisów nakłada na samorządy, wodociągi oraz zarządców budynków surowe obowiązki. Ich niedopełnienie grozi karami finansowymi.

Cytowany przez dziennik radca prawny Mateusz Faron przypomina, że dostawcy wody mają bardzo mało czasu na przedłożenie pierwszej oceny ryzyka w obszarze ujęcia, bo termin na to upływa z końcem tego roku.

Monitorowanie jakości wody i działania kryzysowe

Paweł Sikorski, prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” wskazuje, że dostawcy będą zobowiązani do prowadzenia monitoringu operacyjnego, kontrolowania zanieczyszczeń chemicznych, ograniczania produktów ubocznych dezynfekcji oraz weryfikacji materiałów mających kontakt z wodą. Sikorski zwraca uwagę na kryzysowy aspekt ustawy, która nakazuje natychmiastowe alarmowanie konsumentów i odpowiednich służb w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zagrożeń.

W świetle nowego prawa samorządy odpowiadają za jakość wody do zaworu z wodomierzem głównym. To zdejmuje z nich odpowiedzialność za stan instalacji wewnątrz budynków. W ich gestii będzie też przeciwdziałanie wykluczeniu wodnemu.