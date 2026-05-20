Dziennik Gazeta Prawana logo

Bezpieczna kranówka? Surowe przepisy wchodzą w życie - samorządy i wodociągi pod presją

oprac. Łucja Orzeł
dzisiaj, 09:48
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Bezpieczna kranówka? Surowe przepisy wchodzą w życie - samorządy i wodociągi pod presją
Bezpieczna kranówka? Surowe przepisy wchodzą w życie - samorządy i wodociągi pod presją/Domena Publiczna
W czwartek wchodzą w życie przepisy dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Bezpieczeństwo kranówki będzie się opierać na ocenie ryzyka w całym łańcuchu dostaw – pisze w środę „Dziennik Gazeta Prawna”.

Polska nadrabia trzyletnie zaległości we wdrażaniu unijnej dyrektywy dotyczącej jakości wody pitnej, co stało się powodem skargi Komisji Europejskiej do TSUE.

Nowe obowiązki dla samorządów i wodociągów

Jak czytamy w „DGP”, nowelizacja przepisów nakłada na samorządy, wodociągi oraz zarządców budynków surowe obowiązki. Ich niedopełnienie grozi karami finansowymi.

Cytowany przez dziennik radca prawny Mateusz Faron przypomina, że dostawcy wody mają bardzo mało czasu na przedłożenie pierwszej oceny ryzyka w obszarze ujęcia, bo termin na to upływa z końcem tego roku.

Monitorowanie jakości wody i działania kryzysowe

Paweł Sikorski, prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” wskazuje, że dostawcy będą zobowiązani do prowadzenia monitoringu operacyjnego, kontrolowania zanieczyszczeń chemicznych, ograniczania produktów ubocznych dezynfekcji oraz weryfikacji materiałów mających kontakt z wodą. Sikorski zwraca uwagę na kryzysowy aspekt ustawy, która nakazuje natychmiastowe alarmowanie konsumentów i odpowiednich służb w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zagrożeń.

W świetle nowego prawa samorządy odpowiadają za jakość wody do zaworu z wodomierzem głównym. To zdejmuje z nich odpowiedzialność za stan instalacji wewnątrz budynków. W ich gestii będzie też przeciwdziałanie wykluczeniu wodnemu.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: samorządgminywoda pitnakranówka
Powiązane
tytoń papierosy wyroby tytoniowe
Znana polska spółka tytoniowa ogłasza upadłość. Rolnicy mają tylko 30 dni na ważny ruch
Ceny biletów lotniczych podskoczą? Działa efekt psychologiczny
Ceny biletów lotniczych podskoczą? Działa efekt psychologiczny
dodatek pielęgnacyjny, pieniądze, emeryt
Ważne świadczenie z ZUS, o którym wie niewiele osób. Prawie 690 zł co miesiąc
Chciałeś kupić tylko chleb, a wyszedłeś z pełnym koszykiem? Raport ujawnia, co za tym stoi
Chciałeś kupić tylko chleb, a wyszedłeś z pełnym koszykiem? Raport ujawnia, co za tym stoi
telewizja oglądanie telewizji para film serial wieczór relaks
Abonament RTV w górę. Są nowe stawki na 2027 rok
oprac. Łucja Orzeł
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraBezpieczna kranówka? Surowe przepisy wchodzą w życie - samorządy i wodociągi pod presją »
Zobacz
|
Tylko 1 łyżka dodana do podlewania sprawi, że anturium przepięknie obsypie się kwiatami
Tylko 1 łyżka dodana do podlewania anturium sprawi, że roślina obsypie się przepięknymi kwiatami
Badanie techniczne pojazdu na stacji kontroli pojazdów SKP. Diagnosta samochodowy w kanale sprawdza stan podwozia i układu wydechowego pod samochodem Volkswagen Touran. Nowe przepisy i procedury przeglądów aut w 2026 roku
Nowe badanie auta od maja 2026. UE: Diagnosta sprawdzi jedną rzecz i nie podbije dowodu
Jak wyczyścić ekran telewizora domowym sposobem?
Namocz szmatkę i przetrzyj ekran telewizora. Domowy trik na smugi i tłuste plamy
kobieta
Trudny quiz. Każdemu z wynikiem 10/10 należy się tytuł mistrza
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj