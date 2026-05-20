Dziennik Gazeta Prawana logo

Co dalej z cenami ropy? Słowa Trumpa w centrum uwagi

oprac. Kamil Nowak
dzisiaj, 09:31
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Co dalej z cenami ropy? Słowa Trumpa w centrum uwagi
Co dalej z cenami ropy? Słowa Trumpa w centrum uwagi/Shutterstock
Ceny ropy na światowych rynkach spadają w środę, gdy inwestorzy analizują najnowsze wypowiedzi i groźby prezydenta USA Donalda Trumpa pod adresem Iranu – wskazują maklerzy.

Ceny ropy

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VII jest na NYMEX w Nowym Jorku po 103,73 USD - niżej o 0,40 proc.

Brent na ICE na VII jest wyceniana po 110,64 USD za baryłkę, w dół o 0,58 proc.

Groźby prezydenta Trumpa

Inwestorzy oceniają najnowsze groźby prezydenta USA Donalda Trumpa ws. wznowienia ataków na Iran.

Prezydent USA Donald Trump powiedział we wtorek, że wstrzymał się ze wznowieniem ataków na Iran na 2-3 dni lub do początku przyszłego tygodnia, by "dać Iranowi szansę na zawarcie porozumienia". Dodał, że negocjuje "jako zespół" z bliskowschodnimi sojusznikami USA.

Donald Trump powiedział, że był "zaledwie o godzinę od wydania rozkazu uderzenia wojskowego na Iran".

Ostatecznie - jak stwierdził - wstrzymał atak, ponieważ otrzymał "pilną prośbę od sojuszników z Bliskiego Wschodu o przyznanie kilku dodatkowych dni" ze względu na rzekomą gotowość Teheranu do zawarcia "rozsądnego" porozumienia.

"Mówię o dwóch lub trzech dniach, może piątek, sobota, niedziela, coś koło tego; może początek przyszłego tygodnia, ograniczony czas" - stwierdził Donald Trump.

Negocjacje z państwami z Bliskiego Wschodu

Dodał, że prowadzi negocjacje razem z bliskowschodnimi sojusznikami: Arabią Saudyjską, Bahrajnem, Katarem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi "jako drużyna".

Amerykański prezydent nie wykluczył jednak, że konieczne będzie wznowienie ataków na Iran, bo - jak oświadczył - być może reżim w Teheranie "potrzebuje ciosu", by zmienić swoje stanowisko negocjacyjne.

"Rynki ropy +potrzebują+ (do zwyżek cen), aby zagrożenie (atakiem) było bardziej bezpośrednie" - powiedział tymczasem Vishnu Varathan, szef działu makro Azja bez Japonii w Mizuho Bank Ltd.

Trwająca już od 12 tygodni wojna USA i Izraela z Iranem sparaliżowała ruch tankowców w cieśninie Ormuz, co doprowadziło do silnych wzrostów cen energii na świecie i zwyżki inflacji, a to poważnie zagraża globalnej gospodarce.

Państwa NATO udzielą pomocy statkom?

Na razie nie widać perspektyw na rozwiązanie sprawy transportu ropy tym ważnym szlakiem komunikacyjnym, a na rynkach pojawiły się informacje, że kraje NATO rozważają możliwość udzielenia pomocy statkom w przepłynięciu zablokowanej cieśniny Ormuz, jeśli ta droga wodna nie zostanie ponownie otwarta do początku lipca.

Takie informacje podała we wtorek agencja Bloomberg, powołując się na anonimowego przedstawiciela Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Pomysł misji mającej umożliwić statkom tranzyt przez cieśninę cieszy się poparciem kilku członków NATO, ale nie uzyskał jeszcze niezbędnego jednomyślnego poparcia, bo inne kraje nie chcą się dać wciągnąć w konflikt - przekazał oficjel z NATO.

Niektórzy członkowie NATO, jak Hiszpania, jednoznacznie sprzeciwiają się wojnie. Madryt zakazał nawet USA korzystania z jego przestrzeni powietrznej i baz do ataków na Iran.

Większość sojuszników z NATO udostępniła jednak "po cichu" dostęp do swoich baz w celu zapewnienia wsparcia logistycznego.

Koalicja pod przewodnictwem Francji i Wielkiej Brytanii opracowuje z kolei plan mający na celu zabezpieczenie żeglugi w cieśninie Ormuz po ustaniu walk.

Niektóre kraje rozmieściły nawet swoje siły w tym regionie w ramach wstępnych przygotowań.

Przywódcy krajów NATO mają spotkać się w Ankarze w dniach 7-8 lipca. (PAP Biznes)

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: IranNATOcieśnina Ormuziran 2026
Powiązane
tytoń papierosy wyroby tytoniowe
Znana polska spółka tytoniowa ogłasza upadłość. Rolnicy mają tylko 30 dni na ważny ruch
Ceny biletów lotniczych podskoczą? Działa efekt psychologiczny
Ceny biletów lotniczych podskoczą? Działa efekt psychologiczny
16.08.2023,Warsaw,,Poland.,Special,Forces,Squad,On,A,Ladder,Vehicle.
Pożyczka SAFE już nie taka korzystna dla Polski. Nowe informacje
browar piwo produkcja
Znany niemiecki browar ogłosił upadłość. Prace straci około 100 osób
Kto w Polsce ma kryptowaluty? Są nowe dane
Kto w Polsce ma kryptowaluty? Badanie NBP
oprac. Kamil Nowak
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraCo dalej z cenami ropy? Słowa Trumpa w centrum uwagi »
Zobacz
|
Tylko 1 łyżka dodana do podlewania sprawi, że anturium przepięknie obsypie się kwiatami
Tylko 1 łyżka dodana do podlewania anturium sprawi, że roślina obsypie się przepięknymi kwiatami
Badanie techniczne pojazdu na stacji kontroli pojazdów SKP. Diagnosta samochodowy w kanale sprawdza stan podwozia i układu wydechowego pod samochodem Volkswagen Touran. Nowe przepisy i procedury przeglądów aut w 2026 roku
Nowe badanie auta od maja 2026. UE: Diagnosta sprawdzi jedną rzecz i nie podbije dowodu
Jak wyczyścić ekran telewizora domowym sposobem?
Namocz szmatkę i przetrzyj ekran telewizora. Domowy trik na smugi i tłuste plamy
kobieta
Trudny quiz. Każdemu z wynikiem 10/10 należy się tytuł mistrza
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj