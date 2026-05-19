Abonament RTV w górę. Są nowe stawki na 2027 rok

Olga Skórko
dzisiaj, 09:26
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oficjalnie ogłosiła nowe stawki abonamentu RTV, które zaczną obowiązywać w 2027 roku. Posiadacze odbiorników radiowych oraz telewizyjnych muszą przygotować się na kolejną waloryzację opłat. Wzrost cen jest wynikiem ustawowego obowiązku aktualizacji stawek, mającego na celu dostosowanie ich do rosnących kosztów utrzymania mediów publicznych. Ile dokładnie wyniosą miesięczne rachunki, jak skorzystać z przewidzianych zniżek przy płatnościach z góry oraz, które grupy społeczne mogą w pełni legalnie uniknąć tego obowiązku?

Ile wyniesie abonament RTV w 2027 roku?

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła decyzję o podniesieniu opłat abonamentowych na 2027 rok. Każde gospodarstwo domowe musi liczyć się z wyższymi kosztami, niezależnie od tego, czy posiada jedno, czy wiele urządzeń umożliwiających odbiór sygnału. Nowe stawki miesięczne:

  • Odbiornik radiofoniczny: 10,80 zł.
  • Odbiornik telewizyjny (lub telewizyjny i radiowy): 34,50 zł.

Dla porównania, w 2026 roku stawki te kształtowały się na poziomie odpowiednio 8,70 zł oraz 30,50 zł miesięcznie. KRRiT tłumaczy tę podwyżkę ustawowym mechanizmem waloryzacji, który wymaga regularnego uaktualniania kwot w oparciu o obowiązujące przepisy.

Jak zapłacić mniej? System zniżek za płatność z góry

Prawo przewiduje system rabatów dla osób, które zdecydują się opłacić abonament za dłuższy okres. Aby skorzystać ze zniżki, należy dokonać wpłaty z góry najpóźniej do 25. dnia pierwszego miesiąca danego okresu rozliczeniowego. Oto szacunkowe wysokości zniżek:

  • Płatność za 2 miesiące: 3 proc. rabatu.
  • Płatność za 3 miesiące: 4 proc. rabatu.
  • Płatność za 6 miesięcy: 5 proc. rabatu.
  • Płatność za cały rok: 10 proc. rabatu.

Przy zachowaniu dziesięcioprocentowego rabatu za opłatę roczną, końcowy koszt wyniesie 116,70 zł za radio oraz 372,60 zł za telewizor (z radiem). Warto pilnować terminów, ponieważ płatność po 25. dniu miesiąca wyklucza możliwość skorzystania z obniżonej stawki.

Kto musi płacić, a kto jest zwolniony?

Obowiązek rejestracji odbiorników oraz uiszczania opłat dotyczy wszystkich osób fizycznych oraz przedsiębiorstw. Warto pamiętać, że odbiornikiem w świetle prawa jest każde urządzenie umożliwiające natychmiastowy odbiór sygnału – dotyczy to także radioodbiorników zamontowanych w samochodach służbowych. Państwo przewiduje jednak liczne zwolnienia dla grup wymagających wsparcia. Z opłat ustawowo zwolnione są m.in.:

  • Osoby, które ukończyły 75. rok życia.
  • Emeryci i renciści pobierający świadczenie nieprzekraczające ustawowego progu.
  • Osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej.
  • Weterani wojenni.
  • Osoby bezrobotne (po spełnieniu warunków określonych w ustawie).

Jeśli kwalifikujesz się do jednej z tych grup, musisz złożyć stosowne oświadczenie w placówce Poczty Polskiej, aby oficjalnie potwierdzić prawo do zwolnienia.

Na co przeznaczane są pieniądze z abonamentu?

Abonament RTV stanowi ustawowy instrument finansowania mediów publicznych w Polsce. Środki te wspierają tworzenie treści o charakterze informacyjnym, kulturalnym i edukacyjnym w ramach telewizji oraz radia publicznego. Przypominamy, że opłata jest przypisana do gospodarstwa domowego – jeśli posiadasz w domu dwa telewizory, płacisz tylko jedną stawkę. Urządzenia należy zarejestrować na Poczcie Polskiej, która pełni rolę operatora pobierającego opłaty w imieniu KRRiT.

