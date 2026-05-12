Zamieszanie wokół znanej szwedzkiej marki. Los marki Duka w Polsce został przesądzony

oprac. Olga Skórko
dzisiaj, 10:53
Los popularnej szwedzkiej marki Duka w Polsce został przesądzony. Jak podaje dlahandlu.pl, sąd oficjalnie umorzył postępowanie restrukturyzacyjne spółki Duka International SA. Decyzja ta zapadła w cieniu kontrowersji związanych z zawieszeniem licencji Marcina Kubiczka, dotychczasowego prezesa firmy prowadzącej proces naprawczy. Choć inwestor branżowy chciał ratować sieć, sędzia postawił na likwidację majątku. Dla klientów oznacza to puste witryny w największych galeriach handlowych, a dla pracowników – masowe zwolnienia.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wydał 7 maja 2026 roku kluczowe postanowienie. Umorzył postępowanie sanacyjne spółki Duka International SA. Ta decyzja zamyka drogę do uzdrowienia marki pod skrzydłami nowego inwestora.

Wcześniej, w lutym 2026 roku, sąd nie zgodził się na sprzedaż przedsiębiorstwa spółce Biesiada Invest. Sędzia uznał, że wierzyciele otrzymają więcej pieniędzy, jeśli majątek firmy zostanie po prostu zlikwidowany, zamiast kontynuować działalność. W efekcie inwestor wycofał się z procesu, a sieć przestała funkcjonować na dotychczasowych zasadach.

Zawieszona licencja i rezygnacja prezesa

Wokół procesu restrukturyzacji wybuchło zamieszanie personalne. Ministerstwo Sprawiedliwości zawiesiło licencję doradcy restrukturyzacyjnego Marcina Kubiczka. Jak podaje dlahandlu.pl, Kubiczek pełnił funkcję prezesa spółki RZMK Restructuring, która zarządzała masą sanacyjną Duki. W odpowiedzi na decyzję resortu Marcin Kubiczek złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu 5 maja 2026 roku. Nowym prezesem został Krzysztof Rudnik, posiadający licencję kwalifikowanego doradcy. Firma zmieniła nazwę na RZ Restructuring.

Spółka wyjaśnia, że zawieszenie licencji dotyczyło osoby prywatnej, a nie samej firmy zarządzającej procesem. Jednak z chwilą umorzenia sanacji przez sąd, rola zarządcy dobiega końca.

Koniec znanej szwedzkiej marki w Polsce. Zamykają sklepy i zwalniają pracowników

Masowe zwolnienia i koniec znanych salonów

Decyzja sądu o zablokowaniu sprzedaży uderzyła prosto w pracowników i klientów. Na początku marca 2026 roku załogi sklepów otrzymały wypowiedzenia. Obecnie trwa likwidacja 29 placówek w całej Polsce.

Witryny sklepowe w najbardziej prestiżowych lokalizacjach, takich jak warszawskie Westfield Arkadia czy Galeria Młociny, świecą pustkami. Na drzwiach wielu salonów wiszą kartki o "powodach technicznych", ale rzeczywistość jest inna – sklepy są zamykane na stałe. Jedynym punktem, który kontynuuje sprzedaż asortymentu szwedzkiej marki, jest salon w Fabryce Norblina. Jak podaje dlahandlu.pl, działa on teraz pod nowym szyldem Pavilon.

Zaskakujący upadek Duki

Koniec marki w Polsce jest o tyle dziwny, że jeszcze pod koniec 2025 roku Duka notowała świetne wyniki finansowe. Listopad i grudzień przyniosły przychody zbliżone do rekordowego roku 2022. Maciej Biesiada, prezes niedoszłego inwestora, twierdził, że przy stabilnym finansowaniu sieć mogła urosnąć nawet do 70 salonów w ciągu pięciu lat. Brak zgody sędziego komisarza na plan inwestycyjny ostatecznie przekreślił te ambitne plany.

Problemy w sieci i kara od UOKiK

Obecnie nie działa również sklep internetowy duka.com. Po wejściu na stronę klienci widzą jedynie komunikat o decyzji Prezesa UOKiK. Urząd ukarał markę za nieuczciwe praktyki – system automatycznie dodawał do koszyków niezamawiane przez klientów produkty (np. czyściki do naczyń czy herbaty). Osoby, które nieświadomie zapłaciły za te towary lub poniosły koszty ich zwrotu, mogą ubiegać się o oddanie pieniędzy.

Źródło dlahandlu.pl
