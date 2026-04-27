Dziennik Gazeta Prawana logo

Koniec znanej szwedzkiej marki w Polsce. Zamykają sklepy i zwalniają pracowników

oprac. Olga Skórko
dzisiaj, 07:58
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Galeria handlowa
To koniec znanej szwedzkiej sieci w Polsce. Choć inwestorzy próbowali ratować markę i notowali świetne wyniki sprzedaży, ostateczny cios zadał sąd. Pracownicy tracą pracę, a sklepy w najpopularniejszych galeriach handlowych pustoszeją.

Los sieci Duka rozstrzygnął się na sali sądowej. W lutym 2026 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy oddalił wniosek o sprzedaż wydzielonej części przedsiębiorstwa. Ta decyzja zablokowała plan inwestora – spółki Biesiada Invest – który chciał przejąć i uzdrowić markę. Jak podaje dlahandlu.pl, brak zgody sędziego komisarza w praktyce wstrzymał realizację strategii inwestycyjnej. W efekcie inwestor zakończył swoje zaangażowanie w proces restrukturyzacji.

Masowe zwolnienia i puste witryny

Reakcja na decyzję sądu była natychmiastowa. Na początku marca 2026 roku pracownicy sklepów otrzymali wypowiedzenia. Obecnie sieć likwiduje 29 placówek w całej Polsce. Klienci nie zrobią już zakupów w prestiżowych lokalizacjach, takich jak:

  • Warszawa: Westfield Mokotów, Westfield Arkadia, Galeria Młociny, Plac Unii, Blue City.
  • Bielsko-Biała: Galeria Sfera.

Na drzwiach wielu sklepów wiszą kartki informujące o "powodach technicznych", jednak w rzeczywistości lokale są trwale zamykane.

Jedynym miejscem, które nadal działa, jest salon w warszawskiej Fabryce Norblina. Inwestor otworzył go na początku 2026 roku, wierząc w sukces restrukturyzacji. Sklep wciąż sprzedaje asortyment szwedzkiej marki, ale usunął już jej logo. Jak podaje dlahandlu.pl, spółka Duka Design zmieniła nazwę na Pavilon i to pod nowym szyldem zamierza kontynuować działalność w tej lokalizacji.

Upadek Duki

Upadek marki jest zaskoczeniem, ponieważ końcówka 2025 roku była dla Duki bardzo obiecująca. W listopadzie i grudniu sieć osiągnęła przychody porównywalne z rekordowym rokiem 2022. Maciej Biesiada, prezes Biesiada Invest, podkreślał, że przy stabilnym finansowaniu marka mogła być rentowna i dalej się rozwijać. Planowano nawet rozbudowę sieci do 70 salonów w ciągu pięciu lat.

Problemy w sieci i kara UOKiK

Obecnie nie działa również sklep internetowy duka.com. Zamiast produktów, klienci widzą tam planszę z informacją o decyzji Prezesa UOKiK. Urząd ukarał markę za dodawanie niezamawianych produktów do koszyków klientów. Osoby, które poniosły koszty związane ze zwrotem takich towarów, mogą teraz ubiegać się o zwrot pieniędzy.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: sklepydukazamknięcie
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj