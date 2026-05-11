Średnia krajowa coraz wyżej. GUS podał dane za I kwartał 2026

Główny Urząd Statystyczny opublikował nowe dane dotyczące wynagrodzeń w Polsce. Z najnowszego raportu wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w I kwartale 2026 roku wzrosło do 9562,88 zł, czyli o 6,70 proc. rok do roku. Dane pokazują, że płace nadal rosną, choć tempo podwyżek może być niższe niż w poprzednich latach. W ujęciu kwartał do kwartału wynagrodzenie wzrosło o 3,97 proc.

W czwartym kwartale 2025 r. przeciętne wynagrodzenie było na poziomie 9197,79 zł, a w pierwszym kwartale 2025 r. wyniosło 8962,28 zł.

Informacje GUS są istotne m.in. dla emerytów, przedsiębiorców i pracowników, ponieważ wpływają na wyliczenia wielu świadczeń oraz składek.