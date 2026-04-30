Co podrożało najbardziej? GUS podał nowe dane o inflacji

oprac. Kamil Nowak
dzisiaj, 09:39
Co podrożało najbardziej? GUS podał nowe dane o inflacji
Co podrożało najbardziej? GUS podał nowe dane o inflacji/Shutterstock
Wielu Polaków coraz częściej łapie się za portfele. Tymczasem Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś najnowsze dane o inflacji za kwiecień. Wiadomo, jakie grupy produktów podrożały najbardziej.

Inflacja w kwietniu 2026

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2026 r. były o 3,2 proc. wyższe niż rok wcześniej, a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,6 proc. – wynika ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen o 3,0 proc. rdr i o 0,3 proc. mdm.

Co podrożało najbardziej?

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za marzec i kwiecień 2026 r.:

kwiecień

kwiecień

marzec

marzec

rdr

mdm

rdr

mdm

INFLACJA OGÓŁEM

3,2

0,6

3,0

1,1

Żywność i napoje bezalkoholowe

1,9

0,6

2,1

0,0

Energia elektryczna, gaz i inne paliwa

4,7

0,5

3,9

0,0

Paliwa i smary do prywatnych środków transportu

8,4

-1,8

8,6

15,4

Pełne dane o inflacji GUS opublikuje 15 maja.

Źródło GUS
oprac. Kamil Nowak
