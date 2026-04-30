Co podrożało najbardziej? GUS podał nowe dane o inflacji

Inflacja w kwietniu 2026

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2026 r. były o 3,2 proc. wyższe niż rok wcześniej, a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,6 proc. – wynika ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen o 3,0 proc. rdr i o 0,3 proc. mdm.

Co podrożało najbardziej?

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za marzec i kwiecień 2026 r.:

kwiecień kwiecień marzec marzec rdr mdm rdr mdm INFLACJA OGÓŁEM 3,2 0,6 3,0 1,1 Żywność i napoje bezalkoholowe 1,9 0,6 2,1 0,0 Energia elektryczna, gaz i inne paliwa 4,7 0,5 3,9 0,0 Paliwa i smary do prywatnych środków transportu 8,4 -1,8 8,6 15,4

Pełne dane o inflacji GUS opublikuje 15 maja.