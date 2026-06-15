Inflacja hamuje. GUS potwierdził spadek cen w maju

Inflacja spowalnia

Inflacja konsumencka w maju wyniosła 3,1 proc. w ujęciu rocznym wobec 3,2 proc. miesiąc wcześniej – podał GUS. Jednocześnie ceny w porównaniu z kwietniem obniżyły się o 0,3 proc., podczas gdy miesiąc wcześniej wzrosły o 0,6 proc.

Dane wskazują na dalsze stopniowe hamowanie dynamiki cen. Ostateczny wynik okazał się zgodny z opublikowanym wcześniej szybkim szacunkiem urzędu.

Wzrost cen żywność wyraźnie hamuje

Największą zmianę w majowym koszyku inflacyjnym odnotowano w kategorii żywność i napoje bezalkoholowe. Ceny były o 1 proc. niższe niż w kwietniu, a w ujęciu rocznym wzrosły jedynie o 0,5 proc.

To znacząca zmiana w porównaniu z kwietniem, gdy żywność drożała jeszcze o 1,9 proc. rok do roku i 0,6 proc. miesiąc do miesiąca. Spadek cen żywności był jednym z głównych czynników, które przyczyniły się do obniżenia ogólnego wskaźnika inflacji.

Usługi nadal drożeją szybciej niż towary

Majowe dane potwierdzają utrzymującą się różnicę między dynamiką cen usług i towarów.

Inflacja usług wyniosła 5,7 proc. rok do roku wobec 5,2 proc. w kwietniu. Z kolei ceny towarów wzrosły o 2,1 proc. rdr, podczas gdy miesiąc wcześniej było to 2,4 proc.

Oznacza to, że presja cenowa w sektorze usług pozostaje wyraźnie silniejsza niż w przypadku dóbr konsumpcyjnych.

Mieszkanie, zdrowie i edukacja wciąż drożeją

Wśród kategorii o najwyższej rocznej dynamice cen znalazły się:

napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe – wzrost o 6,4 proc. rdr,

– wzrost o 6,4 proc. rdr, edukacja – wzrost o 6 proc. rdr,

– wzrost o 6 proc. rdr, transport – wzrost o 5,6 proc. rdr,

– wzrost o 5,6 proc. rdr, rekreacja, sport i kultura – wzrost o 5,6 proc. rdr,

– wzrost o 5,6 proc. rdr, zdrowie – wzrost o 5,1 proc. rdr,

– wzrost o 5,1 proc. rdr, użytkowanie mieszkania lub domu oraz nośniki energii – wzrost o 5 proc. rdr.

Rosnące koszty w tych obszarach nadal stanowią istotne obciążenie dla budżetów gospodarstw domowych.

Odzież i obuwie nadal tańsze niż przed rokiem

Do kategorii, w których ceny były niższe niż rok wcześniej, należały przede wszystkim odzież i obuwie. W maju ceny w tej grupie spadły o 3,4 proc. rdr.

Spadki odnotowano także w kategorii wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego, gdzie ceny były o 0,9 proc. niższe niż przed rokiem.

Inflacja zbliża się do celu NBP

Majowy odczyt oznacza dalsze wyhamowanie wzrostu cen i utrzymanie inflacji w pobliżu celu Narodowego Banku Polskiego wynoszącego 2,5 proc. z dopuszczalnym przedziałem odchyleń o 1 pkt proc. w górę lub w dół.

Choć ogólny wskaźnik inflacji pozostaje relatywnie niski, dane pokazują, że część usług nadal drożeje w tempie przekraczającym 5 proc. rocznie. Jednocześnie spadki cen żywności oraz wybranych towarów pomagają ograniczać presję inflacyjną w gospodarce.

Składniki wskaźnika inflacji za maj i kwiecień 2026 r.: