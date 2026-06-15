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Inflacja hamuje. GUS potwierdził spadek cen w maju

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
dzisiaj, 10:34
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Inflacja hamuje. GUS potwierdził spadek cen w maju
Inflacja hamuje. GUS potwierdził spadek cen w maju/ShutterStock
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w maju 2026 r. o 3,1 proc. rok do roku, a w porównaniu z kwietniem spadły o 0,3 proc. – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Ostateczny odczyt potwierdził wcześniejszy szybki szacunek. Na obniżenie wskaźnika inflacji największy wpływ miał spadek cen żywności.

Inflacja spowalnia

Inflacja konsumencka w maju wyniosła 3,1 proc. w ujęciu rocznym wobec 3,2 proc. miesiąc wcześniej – podał GUS. Jednocześnie ceny w porównaniu z kwietniem obniżyły się o 0,3 proc., podczas gdy miesiąc wcześniej wzrosły o 0,6 proc.

Dane wskazują na dalsze stopniowe hamowanie dynamiki cen. Ostateczny wynik okazał się zgodny z opublikowanym wcześniej szybkim szacunkiem urzędu.

Wzrost cen żywność wyraźnie hamuje

Największą zmianę w majowym koszyku inflacyjnym odnotowano w kategorii żywność i napoje bezalkoholowe. Ceny były o 1 proc. niższe niż w kwietniu, a w ujęciu rocznym wzrosły jedynie o 0,5 proc.

To znacząca zmiana w porównaniu z kwietniem, gdy żywność drożała jeszcze o 1,9 proc. rok do roku i 0,6 proc. miesiąc do miesiąca. Spadek cen żywności był jednym z głównych czynników, które przyczyniły się do obniżenia ogólnego wskaźnika inflacji.

Usługi nadal drożeją szybciej niż towary

Majowe dane potwierdzają utrzymującą się różnicę między dynamiką cen usług i towarów.

Inflacja usług wyniosła 5,7 proc. rok do roku wobec 5,2 proc. w kwietniu. Z kolei ceny towarów wzrosły o 2,1 proc. rdr, podczas gdy miesiąc wcześniej było to 2,4 proc.

Oznacza to, że presja cenowa w sektorze usług pozostaje wyraźnie silniejsza niż w przypadku dóbr konsumpcyjnych.

Mieszkanie, zdrowie i edukacja wciąż drożeją

Wśród kategorii o najwyższej rocznej dynamice cen znalazły się:

  • napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe – wzrost o 6,4 proc. rdr,
  • edukacja – wzrost o 6 proc. rdr,
  • transport – wzrost o 5,6 proc. rdr,
  • rekreacja, sport i kultura – wzrost o 5,6 proc. rdr,
  • zdrowie – wzrost o 5,1 proc. rdr,
  • użytkowanie mieszkania lub domu oraz nośniki energii – wzrost o 5 proc. rdr.

Rosnące koszty w tych obszarach nadal stanowią istotne obciążenie dla budżetów gospodarstw domowych.

Odzież i obuwie nadal tańsze niż przed rokiem

Do kategorii, w których ceny były niższe niż rok wcześniej, należały przede wszystkim odzież i obuwie. W maju ceny w tej grupie spadły o 3,4 proc. rdr.

Spadki odnotowano także w kategorii wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego, gdzie ceny były o 0,9 proc. niższe niż przed rokiem.

Inflacja zbliża się do celu NBP

Majowy odczyt oznacza dalsze wyhamowanie wzrostu cen i utrzymanie inflacji w pobliżu celu Narodowego Banku Polskiego wynoszącego 2,5 proc. z dopuszczalnym przedziałem odchyleń o 1 pkt proc. w górę lub w dół.

Choć ogólny wskaźnik inflacji pozostaje relatywnie niski, dane pokazują, że część usług nadal drożeje w tempie przekraczającym 5 proc. rocznie. Jednocześnie spadki cen żywności oraz wybranych towarów pomagają ograniczać presję inflacyjną w gospodarce.

Składniki wskaźnika inflacji za maj i kwiecień 2026 r.:

miesiąc

maj

maj

kwiecień

kwiecień

okres

rdr

mdm

rdr

mdm

INFLACJA OGÓŁEM

3,1

-0,3

3,2

0,6

Inflacja usług

5,7

-0,2

5,2

1,2

Inflacja towarów

2,1

-0,4

2,4

0,4

Żywność i napoje bezalkoholowe

0,5

-1,0

1,9

0,6

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe

6,4

0,6

6,7

0,6

Odzież i obuwie

-3,4

-0,9

-2,8

2,5

Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii

5,0

0,1

4,8

0,6

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego

-0,9

0,1

-0,8

0,4

Zdrowie

5,1

0,6

5

0,6

Transport

5,6

-0,5

3,5

0

Informacja i komunikacja

4,5

-0,6

4,7

0,8

Rekreacja, sport i kultura

5,6

-2,1

4,6

0,9

Edukacja

6,0

0,1

6

0,1

Restauracje i usugi zakwaterowania

4,5

0,9

4,4

0,6

Ubezpieczenia i usługi finansowe

1,1

0,7

-1,1

0,4

Higiena osobista, ochrona socjalna, pozostałe towary i usługi

1,7

0,2

1,7

0,3

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Źródło PAP
Tematy: gospodarkainflacjawzrost cen energii
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redaktor, wydawca
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