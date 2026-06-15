Inflacja hamuje. GUS potwierdził spadek cen w maju

Inflacja spowalnia
Inflacja konsumencka w maju wyniosła 3,1 proc. w ujęciu rocznym wobec 3,2 proc. miesiąc wcześniej – podał GUS. Jednocześnie ceny w porównaniu z kwietniem obniżyły się o 0,3 proc., podczas gdy miesiąc wcześniej wzrosły o 0,6 proc.
Dane wskazują na dalsze stopniowe hamowanie dynamiki cen. Ostateczny wynik okazał się zgodny z opublikowanym wcześniej szybkim szacunkiem urzędu.
Wzrost cen żywność wyraźnie hamuje
Największą zmianę w majowym koszyku inflacyjnym odnotowano w kategorii żywność i napoje bezalkoholowe. Ceny były o 1 proc. niższe niż w kwietniu, a w ujęciu rocznym wzrosły jedynie o 0,5 proc.
To znacząca zmiana w porównaniu z kwietniem, gdy żywność drożała jeszcze o 1,9 proc. rok do roku i 0,6 proc. miesiąc do miesiąca. Spadek cen żywności był jednym z głównych czynników, które przyczyniły się do obniżenia ogólnego wskaźnika inflacji.
Usługi nadal drożeją szybciej niż towary
Majowe dane potwierdzają utrzymującą się różnicę między dynamiką cen usług i towarów.
Inflacja usług wyniosła 5,7 proc. rok do roku wobec 5,2 proc. w kwietniu. Z kolei ceny towarów wzrosły o 2,1 proc. rdr, podczas gdy miesiąc wcześniej było to 2,4 proc.
Oznacza to, że presja cenowa w sektorze usług pozostaje wyraźnie silniejsza niż w przypadku dóbr konsumpcyjnych.
Mieszkanie, zdrowie i edukacja wciąż drożeją
Wśród kategorii o najwyższej rocznej dynamice cen znalazły się:
- napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe – wzrost o 6,4 proc. rdr,
- edukacja – wzrost o 6 proc. rdr,
- transport – wzrost o 5,6 proc. rdr,
- rekreacja, sport i kultura – wzrost o 5,6 proc. rdr,
- zdrowie – wzrost o 5,1 proc. rdr,
- użytkowanie mieszkania lub domu oraz nośniki energii – wzrost o 5 proc. rdr.
Rosnące koszty w tych obszarach nadal stanowią istotne obciążenie dla budżetów gospodarstw domowych.
Odzież i obuwie nadal tańsze niż przed rokiem
Do kategorii, w których ceny były niższe niż rok wcześniej, należały przede wszystkim odzież i obuwie. W maju ceny w tej grupie spadły o 3,4 proc. rdr.
Spadki odnotowano także w kategorii wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego, gdzie ceny były o 0,9 proc. niższe niż przed rokiem.
Inflacja zbliża się do celu NBP
Majowy odczyt oznacza dalsze wyhamowanie wzrostu cen i utrzymanie inflacji w pobliżu celu Narodowego Banku Polskiego wynoszącego 2,5 proc. z dopuszczalnym przedziałem odchyleń o 1 pkt proc. w górę lub w dół.
Choć ogólny wskaźnik inflacji pozostaje relatywnie niski, dane pokazują, że część usług nadal drożeje w tempie przekraczającym 5 proc. rocznie. Jednocześnie spadki cen żywności oraz wybranych towarów pomagają ograniczać presję inflacyjną w gospodarce.
Składniki wskaźnika inflacji za maj i kwiecień 2026 r.:
miesiąc
maj
maj
kwiecień
kwiecień
okres
rdr
mdm
rdr
mdm
INFLACJA OGÓŁEM
3,1
-0,3
3,2
0,6
Inflacja usług
5,7
-0,2
5,2
1,2
Inflacja towarów
2,1
-0,4
2,4
0,4
Żywność i napoje bezalkoholowe
0,5
-1,0
1,9
0,6
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe
6,4
0,6
6,7
0,6
Odzież i obuwie
-3,4
-0,9
-2,8
2,5
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii
5,0
0,1
4,8
0,6
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego
-0,9
0,1
-0,8
0,4
Zdrowie
5,1
0,6
5
0,6
Transport
5,6
-0,5
3,5
0
Informacja i komunikacja
4,5
-0,6
4,7
0,8
Rekreacja, sport i kultura
5,6
-2,1
4,6
0,9
Edukacja
6,0
0,1
6
0,1
Restauracje i usugi zakwaterowania
4,5
0,9
4,4
0,6
Ubezpieczenia i usługi finansowe
1,1
0,7
-1,1
0,4
Higiena osobista, ochrona socjalna, pozostałe towary i usługi
1,7
0,2
1,7
0,3