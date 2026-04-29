Dziennik Gazeta Prawana logo

Polacy złapią się za portfele? Niepokojąca prognoza przewiduje duży skok cen energii

oprac. Kamil Nowak
33 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Bank Światowy szacuje, że w związku z wojną z Iranem ceny energii wzrosną w tym roku o ok. 24 proc., przy założeniu, że najpoważniejsze zakłócenia dostaw ustaną w maju. W przypadku eskalacji konfliktu w regionie podwyżki surowców mogą być jeszcze większe.

Ceny energii mocno wzrosną

W najnowszym raporcie na temat rynku towarowego (Commodity Markets Outlook) Bank Światowy wyjaśnia, że bazuje w swych prognozach na założeniu, iż najpoważniejsze problemy z transportem surowców przez cieśninę Ormuz zakończą się do października. Instytucja podkreśliła, że trendy zdecydowanie wskazują na wzrost cen.

Ogólnie, ze względu na wzrost cen energii, nawozów sztucznych i wielu ważnych metali, ceny towarów mają wzrosnąć w 2026 roku o 16 proc.

Kryzys energatyczny

Bank Światowy przypomniał, że zakłócenia w transporcie przez cieśninę Ormuz oraz ataki na instalacje gazowe i naftowe doprowadziły do największego w historii problemu z dostawami surowców energetycznych.

Ceny ropy naftowej

Cena ropy Brent, uznawana za punkt odniesienia dla cen pozostałych typów surowca, pozostawała w połowie kwietnia na poziomie o 50 proc. wyższym niż na początku roku. Bank prognozuje, że średnia cena baryłki Brent będzie wynosiła w 2026 roku 86 dol. (w 2025 roku było to 69 dol.), ale może sięgnąć nawet 115 dol., jeśli instalacje naftowe ucierpią na skutek działań wojennych, a eksport surowca nie wróci szybko do normalnego poziomu.

Fale podwyżek

„Wojna uderza w globalną gospodarkę nakładającymi się na siebie falami: najpierw poprzez wysokie ceny energii, potem wysokie ceny żywności, i wreszcie poprzez wysoką inflację, która wywinduje stopy procentowe i zwiększy koszty kredytów” - powiedział główny ekonomista Banku Światowego Indermit Gill.

Ceny nawozów

Wzrośnie presja na ceny żywności, ponieważ Bank szacuje, iż ceny nawozów podskoczą w tym roku o 31 proc.

Według Światowego Programu Żywnościowego 45 mln ludzi może być narażonych na braki żywności, jeśli wojna z Iranem potrwa dłużej.

Atak USA i Izraela na Iran

Wojna ta rozpoczęła się 28 lutego amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran. W odpowiedzi Teheran zablokował cieśninę Ormuz, która jest kluczowym szlakiem transportu surowców energetycznych z Zatoki Perskiej.

W normalnych warunkach przepływa nią 20 proc. zużywanej na świecie ropy i skroplonego gazu ziemnego. Wstrzymanie ruchu przez Ormuz spowodowało wzrost cen gazu i ropy na światowych rynkach oraz zakłócenia w dostawach nawozów.

Od 8 kwietnia obowiązuje zawieszenie broni w konflikcie, niemniej Ormuz jest w dużej mierze nadal zablokowany.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Iranropa naftowacieśnina Ormuzceny ropy
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPolacy złapią się za portfele? Niepokojąca prognoza przewiduje duży skok cen energii »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj