Dziennik Gazeta Prawana logo

Zakupy na majówkę. Czy 2 maja sklepy są otwarte?

Weronika Papiernik
57 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
seniorka zakupy sklep
Zakupy na majówkę. Czy 2 maja sklepy są otwarte?
Długi weekend majowy to czas odpoczynku, ale i logistyczne wyzwanie dla naszych domowych zapasów. Warto z wyprzedzeniem sprawdzić harmonogram pracy placówek handlowych. Czy 2 maja zrobimy pełne zakupy przed finałem majówki? Kiedy zrobimy zakupy w supermarketach?

Zakupy na majówkę. Czy sklepy będą otwarte 2 maja?

Majówkę rozpoczniemy w piątek. 1 maja. Wtedy wypada Święto Pracy. Jest to dzień ustawowo wolny, w związku z tym sklepy będą zamknięte. Zakupy zrobimy z małych sklepach osiedlowych oraz dyskontach np. Żabka.

2 maja przypada na sobotę i będzie to zwykły dzień pracy i dzień handlu. Otwarte wtedy będą wszystkie sklepy.

Zakupy na majówkę. Czy sklepy będą otwarte 3 maja?

Koniec majówki przypada na niedzielę. Jest to Święto Narodowe Trzeciego Maja i jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Czyli 3 maja sklepy będą zamknięte i zakupy zrobimy jedynie w małych sklepach osiedlowych.

Choć 2 maja jest dniem pracującym i daje nam pełną swobodę w odwiedzaniu galerii handlowych czy dużych marketów, warto pamiętać o specyfice tego terminu. Jako dzień "wciśnięty" między dwa święta państwowe, zazwyczaj wiąże się z ogromnym natężeniem ruchu i oblężeniem kas. Jeśli planujesz większe zaopatrzenie na niedzielnego grilla, najlepiej udać się do sklepu w godzinach porannych. Pozwoli to uniknąć nie tylko kolejek, ale i ryzyka, że najświeższe produkty znikną z półek przed końcem dnia, przygotowując nas na ustawowo wolny od handlu 3 maja.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: zakupymajówkasklepy
Powiązane
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZakupy na majówkę. Czy 2 maja sklepy są otwarte? »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj