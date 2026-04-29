Zakupy na majówkę. Czy 2 maja sklepy są otwarte?

Zakupy na majówkę. Czy sklepy będą otwarte 2 maja?

Majówkę rozpoczniemy w piątek. 1 maja. Wtedy wypada Święto Pracy. Jest to dzień ustawowo wolny, w związku z tym sklepy będą zamknięte. Zakupy zrobimy z małych sklepach osiedlowych oraz dyskontach np. Żabka.

2 maja przypada na sobotę i będzie to zwykły dzień pracy i dzień handlu. Otwarte wtedy będą wszystkie sklepy.

Zakupy na majówkę. Czy sklepy będą otwarte 3 maja?

Koniec majówki przypada na niedzielę. Jest to Święto Narodowe Trzeciego Maja i jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Czyli 3 maja sklepy będą zamknięte i zakupy zrobimy jedynie w małych sklepach osiedlowych.

Choć 2 maja jest dniem pracującym i daje nam pełną swobodę w odwiedzaniu galerii handlowych czy dużych marketów, warto pamiętać o specyfice tego terminu. Jako dzień "wciśnięty" między dwa święta państwowe, zazwyczaj wiąże się z ogromnym natężeniem ruchu i oblężeniem kas. Jeśli planujesz większe zaopatrzenie na niedzielnego grilla, najlepiej udać się do sklepu w godzinach porannych. Pozwoli to uniknąć nie tylko kolejek, ale i ryzyka, że najświeższe produkty znikną z półek przed końcem dnia, przygotowując nas na ustawowo wolny od handlu 3 maja.