Kryzys dopadł legendę. Znany producent czekolad zwalnia pierwszy raz od 114 lat

Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 05:32
czekolada
Gorzkie czasy dla producenta słynnych kwadratów
Ritter Sport istnieje od 1912 roku, firma rodzinna nigdy wcześniej nie musiała redukować zatrudnienia - aż do teraz. Producent czekolady planuje zlikwidować prawie co dziesiąte stanowisko administracyjne.

Producent czekolady Ritter Sport wdraża działania mające na celu redukcję kosztów. Rzecznik firmy rodzinnej ogłosił, że w jej siedzibie w Waldenbuch, zostanie zlikwidowanych nieco ponad jedno na dziesięć miejsc pracy. To pierwsza redukcja etatów w ponad 114-letniej historii firmy.

Ritter Sport szykuje zwolnienia

Rzecznik podał gwałtowny wzrost cen surowców, zwłaszcza kakao, jako przyczynę redukcji zatrudnienia. Koszty energii i opakowań również ostatnio obciążały przedsiębiorstwa. Ponadto, zaobserwowano znaczny spadek wydatków konsumpcyjnych. Według rzecznika, redukcje zatrudnienia będą wdrażane w sposób społecznie odpowiedzialny. Nie można jednak wykluczyć przymusowych zwolnień.

Legendarna fabryka czekolady zamyka się po 60 latach. Gorzki finał dla miłośników słodyczy

Producent czekolady zatrudniał ostatnio około 1900 osób na całym świecie. W Waldenbuch liczba ta wynosiła około 1000, z czego nieco ponad 600 było zatrudnionych w administracji - podał rzecznik. Plan zakłada likwidację około 70 stanowisk administracyjnych.

Droższa czekolada

Połączenie silnie wahających się cen surowców, stale rosnących kosztów - zwłaszcza energii i opakowań - oraz zauważalnej niechęci do zakupów wywierają presję strukturalną na nasz model biznesowy – wyjaśniła firma w rozmowie z "Lebensmittelzeitung". Firma poinformowała również o podniesieniu cen swoich kwadratowych tabliczek czekolady. Jednak tylko część wzrostu kosztów mogła przerzucić na sprzedawców detalicznych.

