Producent czekolady Ritter Sport wdraża działania mające na celu redukcję kosztów. Rzecznik firmy rodzinnej ogłosił, że w jej siedzibie w Waldenbuch, zostanie zlikwidowanych nieco ponad jedno na dziesięć miejsc pracy. To pierwsza redukcja etatów w ponad 114-letniej historii firmy.

Rzecznik podał gwałtowny wzrost cen surowców, zwłaszcza kakao, jako przyczynę redukcji zatrudnienia. Koszty energii i opakowań również ostatnio obciążały przedsiębiorstwa. Ponadto, zaobserwowano znaczny spadek wydatków konsumpcyjnych. Według rzecznika, redukcje zatrudnienia będą wdrażane w sposób społecznie odpowiedzialny. Nie można jednak wykluczyć przymusowych zwolnień.

Producent czekolady zatrudniał ostatnio około 1900 osób na całym świecie. W Waldenbuch liczba ta wynosiła około 1000, z czego nieco ponad 600 było zatrudnionych w administracji - podał rzecznik. Plan zakłada likwidację około 70 stanowisk administracyjnych.

Droższa czekolada

Połączenie silnie wahających się cen surowców, stale rosnących kosztów - zwłaszcza energii i opakowań - oraz zauważalnej niechęci do zakupów wywierają presję strukturalną na nasz model biznesowy – wyjaśniła firma w rozmowie z "Lebensmittelzeitung". Firma poinformowała również o podniesieniu cen swoich kwadratowych tabliczek czekolady. Jednak tylko część wzrostu kosztów mogła przerzucić na sprzedawców detalicznych.