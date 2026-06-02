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Jest decyzja RPP w sprawie stóp procentowych

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 15:48
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Jest decyzja RPP w sprawie stóp procentowych/Shutterstock
Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym we wtorek posiedzeniu utrzymała stopy procentowe NBP na dotychczasowym poziomie. Główna stopa procentowa polskiego banku centralnego, stopa referencyjna, nadal wynosi 3,75 proc.

RPP nie zmieniła stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych – podał Narodowy Bank Polski we wtorkowym komunikacie. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została utrzymana na poziomie 3,75 proc. Stopa depozytowa wynosi 3,25 proc., stopa lombardowa – 4,25 proc., stopa redyskontowa weksli wynosi 3,8 proc., a stopa dyskontowa weksli – 3,85 proc.

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Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe raz - na początku marca, o 0,25 pkt proc.

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Źródło PAP
Tematy: RPPstopy procentowe
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oprac. Weronika Papiernik
Redaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
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