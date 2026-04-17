Cena w dół z 49,99 zł na 5 zł i masło za grosze i gratisy. Biedronka z promocjami na weekend

Perfumy za 5 zł i promocje na znane marki. Beauty hitem w Biedronce

W dziale beauty najmocniej wyróżnia się teraz promocja na perfumy Made in Lab, w której drugi flakon można kupić za 5 zł. To właśnie ta oferta najbardziej przyciąga uwagę, bo łączy prosty mechanizm z bardzo niską ceną. Obok perfum są też promocje na popularne kosmetyki do włosów i pielęgnacji, m.in. marki Syoss, Taft, Head & Shoulders, Gliss i Rexona. Dla klientów oznacza to, że podczas weekendowych zakupów można trafić nie tylko na tańsze produkty spożywcze, ale też na wyraźne okazje w kosmetykach i zapachach.

Najciekawiej wyglądają te pozycje:

wszystkie kosmetyki do włosów Syoss: drugi 50 proc. taniej przy zakupie 2 sztuk

lakier do włosów Taft 250 ml: 21,99 zł przy zakupie 2 sztuk

szampon Head & Shoulders 360/400 ml: 25,49 zł przy zakupie 2 sztuk

odżywka w sprayu Gliss 200 ml: oferta przy zakupie 2 sztuk

antyperspirant Rexona w sprayu 200 ml: oferta przy zakupie 2 sztuk

mgiełka do ciała Be Beauty 200 ml: oferta przy zakupie 2 sztuk

woda toaletowa Big Star 50 ml: 29,99 zł przy zakupie 2 sztuk

woda perfumowana Be Beauty 90/100 ml: oferta przy zakupie 2 sztuk.

Promocje typu 1+1 gratis znów przyciągają uwagę

W weekendowej ofercie pojawiają się promocje wielosztukowe, które zwykle cieszą się największym zainteresowaniem. W aktualnych zestawieniach gazetek można znaleźć przykłady akcji 1+1 gratis na wybrane artykuły spożywcze i słodycze. Dla wielu klientów to jedna z najbardziej czytelnych form promocji, bo zamiast skomplikowanych zasad widzą prosty komunikat: kupujesz jedno, drugie dostajesz gratis.

Krótki termin, duże obniżki

Część najmocniej eksponowanych akcji obowiązuje właśnie 17-18 kwietnia, a część tylko 17 kwietnia. To oznacza, że na skorzystanie z najlepszych ofert jest niewiele czasu. Najbardziej przyciągają uwagę te promocje, w których obniżki są wyraźne już na pierwszy rzut oka.

Gratisy, rabaty i promocje na kilka sztuk

W materiałach promocyjnych pojawiają się nie tylko akcje 1+1 gratis, ale też oferty na większe zakupy, na przykład przy zakupie dwóch lub kilku sztuk. Takie promocje dotyczą głównie popularnych produktów spożywczych oraz artykułów do domu. Dzięki temu łatwo znaleźć okazje na codzienne zakupy, a nie tylko na pojedyncze, mniej potrzebne produkty.

Największe hity weekendu? Produkty codziennego użytku

Najmocniej wyróżniają się promocje na podstawowe produkty, które wiele osób kupuje regularnie. Chodzi przede wszystkim o masło, mleko, mięso, słodycze i napoje. To właśnie takie oferty zwykle najbardziej interesują klientów, bo pozwalają realnie obniżyć koszt codziennych zakupów.

Masło za 1,99 zł

Jedną z najbardziej widocznych promocji jest Masło Ekstra Mleczna Dolina 200 g za 1,99 zł. Według gazetki to cena po obniżce o 60 proc.

Jeszcze tańsze masło

W tej samej ofercie można znaleźć także Masło Ekstra z Polskiej Mleczarni 200 g za 0,99 zł. Przy tym produkcie podano obniżkę aż o 83 proc.

Czekolady Milka w akcji 1+1 gratis

W weekendowej ofercie znalazły się także czekolady Milka 250 g. W ich przypadku obowiązuje prosty mechanizm: 1+1 gratis.

Mięso mielone też z gratisem

Na liście promocji pojawia się również mięso mielone z łopatki wieprzowej i wołowiny 400 g. Także tutaj obowiązuje oferta 1+1 gratis, a cena promocyjna została pokazana na poziomie 6,75 zł.

Tańszy filet i łopatka

W gazetce widać również obniżki na mięso. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Mega Paka 1,5 kg kosztuje 14,99 zł, a przy ofercie podano obniżkę o 39 proc. Z kolei łopatka wieprzowa została wyceniona na 11,99 zł, co oznacza rabat o 36 proc.

Mleko, sok i słodycze w niższych cenach

Wśród codziennych zakupów uwagę zwracają także: mleko 3,2 proc. 1 l za 1,49 zł, sok 100 proc. pomarańczowy Riviva 1 l za 2,40 zł przy zakupie 6 sztuk oraz Ptasie Mleczko 340 g za 10,99 zł przy zakupie 2 opakowań.

Warzywa i dodatki do domu też w promocji

Na weekend przeceniono również inne produkty. Papryka czerwona kosztuje 12,99 zł i według zestawienia jest tańsza o 35 proc. W gazetce pojawia się także olej rzepakowy Kujawski 1 l za 5,95 zł przy zakupie 2 sztuk oraz perfumy do tkanin Eden 720 ml za 9,99 zł przy zakupie 2 opakowań.

Kup więcej, zapłać mniej

Weekendowa oferta Biedronki opiera się przede wszystkim na prostym przekazie: gratisy, niskie ceny i krótkie promocje na najpopularniejsze produkty. Dla klientów oznacza to okazję do tańszych zakupów, zwłaszcza jeśli planują kupić podstawowe artykuły spożywcze i produkty do domu.