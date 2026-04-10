Gaz może zdrożeć w kolejnych miesiącach. Minister wskazuje przyczynę

Gaz będzie droższy?

- Dzisiaj QatarEnergy de facto wstrzymał produkcję i wstrzymał transporty. Odpowiedzialne za to spółki decydują się na kontraktowanie tych wolumenów w innych miejscach. Oczywiście ceny gazu także wzrosły, co może się także przełożyć na ceny na naszym rynku w kolejnych miesiącach i w taryfach, choć to jeszcze jest znowu niewiadoma, bo mamy nadzieję, że to zostanie szybko uspokojone - powiedział Motyka.

Dodał, że przykład gazu pokazuje, jak bardzo zniszczona jest infrastruktura paliwowa na Bliskim Wschodzie.

Trzy lata problemów

- QatarEnergy wskazał, że nawet trzy lata może trwać powrót do tej zdolności produkcyjnej i transportowej, z którą mieliśmy do czynienia przed 28 lutym tego roku - podkreślił szef ME.

Przypomniał, że importowany z Kataru gaz przez cieśninę Ormuz to 9-10 proc. rocznego zapotrzebowania.

- Dość szybko jesteśmy to oczywiście w stanie zastąpić, ale to automatycznie podnosi ceny na rynkach - zaznaczył Motyka.

Od 1 stycznia URE obniżył taryfy za dystrybucję gazu ziemnego o 1,7 proc., co w połączeniu z obowiązującą od lutego taryfą myOrlen oznacza spadek całkowitych rachunków za gaz ziemny o ok. 0,5 proc. Taryfa ta obowiązuje do lipca.