Gaz może zdrożeć w kolejnych miesiącach. Minister wskazuje przyczynę

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 12:28
Wzrost cen gazu w efekcie konfliktu na Bliskim Wschodzie i zniszczeń w tamtejszej infrastrukturze może się także przełożyć na ceny w taryfach na polskim rynku w kolejnych miesiącach - ocenił w piątek PR24 minister energii Miłosz Motyka.

Gaz będzie droższy?

- Dzisiaj QatarEnergy de facto wstrzymał produkcję i wstrzymał transporty. Odpowiedzialne za to spółki decydują się na kontraktowanie tych wolumenów w innych miejscach. Oczywiście ceny gazu także wzrosły, co może się także przełożyć na ceny na naszym rynku w kolejnych miesiącach i w taryfach, choć to jeszcze jest znowu niewiadoma, bo mamy nadzieję, że to zostanie szybko uspokojone - powiedział Motyka.

Dodał, że przykład gazu pokazuje, jak bardzo zniszczona jest infrastruktura paliwowa na Bliskim Wschodzie.

Trzy lata problemów

- QatarEnergy wskazał, że nawet trzy lata może trwać powrót do tej zdolności produkcyjnej i transportowej, z którą mieliśmy do czynienia przed 28 lutym tego roku - podkreślił szef ME.

Przypomniał, że importowany z Kataru gaz przez cieśninę Ormuz to 9-10 proc. rocznego zapotrzebowania.

- Dość szybko jesteśmy to oczywiście w stanie zastąpić, ale to automatycznie podnosi ceny na rynkach - zaznaczył Motyka.

Od 1 stycznia URE obniżył taryfy za dystrybucję gazu ziemnego o 1,7 proc., co w połączeniu z obowiązującą od lutego taryfą myOrlen oznacza spadek całkowitych rachunków za gaz ziemny o ok. 0,5 proc. Taryfa ta obowiązuje do lipca.

Źródło PAP
Tematy: cena gazucieśnina OrmuzBliski Wschód
Powiązane
Cieśnina Ormuz praktycznie zablokowana. Rynek ropy reaguje nerwowo
Cieśnina Ormuz praktycznie zablokowana. Rynek ropy reaguje nerwowo
Magazyny gazu w UE świecą pustkami? Polska bliżej normy
Magazyny gazu w UE świecą pustkami? Polska bliżej normy
Bank Światowy tnie prognozę dla Polski. Państwa regionu "wystawione na próbę"
Bank Światowy tnie prognozę dla Polski. Państwa regionu "wystawione na próbę"
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraGaz może zdrożeć w kolejnych miesiącach. Minister wskazuje przyczynę »
Zobacz
|
Quiz z wiedzy ogólnej
Ten trudny quiz pokonuje większość już na początku. 8/10 tylko dla asów
Barbara Nowacka, Nowacka, MEN
MEN chce zadaniowego czasu pracy nauczycieli? "Nawet 14 godzin dziennie"
Policja kontroluje kierowcę
Jesteś dobrym kierowcą? Sprawdź się, wynik 7/10 to sukces
Policja prawo jazdy egzamin kierowca
Oto nowy egzamin na prawo jazdy. Zdasz? 6 na 10 to wynik pozytywny
PRL
QUIZ. 25 pytań o życiu w czasach PRL. Na ostatnim jak nic się wyłożysz
