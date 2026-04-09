Magazyny gazu w UE świecą pustkami? Polska bliżej normy

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 11:01
Magazyny gazu w UE świecą pustkami? Polska bliżej normy
Magazyny gazu w UE świecą pustkami? Polska bliżej normy/Shutterstock
Obecnie poziom zapasów gazu ziemnego w magazynach Unii Europejskiej jest na znacznie niższym poziomie niż wynosi średnia z ostatnich pięciu lat dla tego okresu - wynika z wyliczeń Gas Infrastructure Europe. Jak na tle innych państw wypada Polska?

Zapasy gazu w magazynach UE wynoszą obecnie tylko 28,8 proc., znacznie poniżej pięcioletniej średniej wynoszącej 41,6 proc. W magazynach zgromadzono 325,40 TWh gazu – wynika z danych Gas Infrastructure Europe. Niski poziom zapasów oznacza większe ryzyko w nadchodzącym sezonie grzewczym i potencjalne wahania cen.

Zapełnienie magazynów gazu w krajach Europy Zachodniej

Aktualnie poziom napełnienia magazynów gazu w Europie zachodniej i środkowej jest zróżnicowany. W Niemczech magazyny gazowe są wypełnione w 22,9 proc., co oznacza stosunkowo niski poziom bezpieczeństwa energetycznego przed nadchodzącym okresem zimowym. We Francji sytuacja wygląda podobnie – tamtejsze magazyny są zapełnione w 23,5 proc..

We Włoszech magazyny osiągnęły wypełnienie na poziomie 43,8 proc., a w Austrii – 35,3 proc.. Najlepiej spośród wymienionych krajów wypada Hiszpania, gdzie magazyny gazowe są zapełnione w 59,8 proc., co daje stosunkowo dużą rezerwę w kontekście zapewnienia stabilnych dostaw energii.

Zupełnie odmienna jest sytuacja w Holandii, gdzie magazyny gazu osiągnęły zaledwie 5,4 proc. pojemności, co stawia kraj w bardzo trudnej sytuacji w przypadku wzrostu zapotrzebowania.

Europa Środkowo-Wschodnia

W Europie Środkowej, wśród państw naszego regionu, poziom napełnienia jest umiarkowany. Na Węgrzech magazyny gazowe są wypełnione w 32,9 proc., natomiast w Czechach sięgają 29,5 proc.. Warto podkreślić, że te poziomy wciąż pozostają poniżej połowy pojemności, co może wymagać uważnego planowania dostaw i importu surowca w nadchodzących miesiącach.

W Polsce w magazynach gazu jest 16,38 TWh tego paliwa, a ich zapełnienie wynosi 45,1 proc. wobec sezonowej średniej 5-letniej wynoszącej 48,4 proc. - wynika z danych Gas Infrastructure Europe.

Źródło PAP
