W 2026 roku Wielkanoc przypada zdecydowanie wcześniej niż w ostatnich latach, co oznacza, że czasu na przygotowania oraz skompletowanie świątecznego koszyka jest coraz mniej. Jak w związku z tym będzie wyglądać sytuacja w handlu?

Tym razem święta świętujemy już 5 kwietnia (dla porównania, w 2025 roku był to 20 kwietnia). Warto więc z wyprzedzeniem przemyśleć plan zakupowy, ponieważ w trakcie świątecznego weekendu godziny otwarcia placówek handlowych ulegną zmianie.

Sklepy w Wielką Sobotę. Do której zrobimy zakupy?

Jak wskazuje serwis dlahandlu.pl, zmiany dotyczą ponad 3,3 tys. punktów. "Wiele wskazuje na to, że sklepy będą otwarte dłużej także w czasie Wielkiego Tygodnia" - czytamy.

Zakupy w Lidlu w Wielki Piątek zrobimy do godz. 23:00 lub dłużej, w Biedronce nawet do 23:30. Sklepy Dino będą otwarte w Wielki Piątek do 23:30, a w Wielką Sobotę do 13:30.

Jak działają sklepy w święta?

W sobotę sklepy Lidla będą otwarte do godz. 13:00. Biedronka planują zamknięcie sklepów o 13:00 lub 13:30.

Całkowity zakaz handlu obowiązuje w Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny. Otwarte będą małe sklepy osiedlowe, apteki oraz stacje benzynowe. Sklepy wracają do normalnego funkcjonowania od wtorku 7 kwietnia.

Kiedy niedziele handlowe w 2026?

Dzisiejsza niedziela to dopiero druga z ośmiu handlowych okazji, jakie czekają nas w 2026 roku. Kolejne niedziele handlowe wypadają na: