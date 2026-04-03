Dziennik Gazeta Prawana logo

Wielkanoc 2026. Do której są otwarte sklepy w Wielki Piątek i Wielką Sobotę? Ważny komunikat

oprac. Weronika Papiernik
3 kwietnia 2026, 05:13
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
wielkanoc, wydatki na wielkanoc
Zakupy na Wielkanoc 2026. Jak działają Lidl, Biedronka i Dino?
Wielkanoc 2026 wypada już 5 kwietnia, czyli znacznie wcześniej niż zazwyczaj. To oznacza mniej czasu na przedświąteczne przygotowania i zmiany w handlu. W Wielki Piątek sklepy wydłużają pracę, ale w Wielką Sobotę zakupy zrobimy krócej. Do której będą otwarte markety i jak zaplanować wizytę w sklepie, by zdążyć przed świątecznym zakazem handlu.

W 2026 roku Wielkanoc przypada zdecydowanie wcześniej niż w ostatnich latach, co oznacza, że czasu na przygotowania oraz skompletowanie świątecznego koszyka jest coraz mniej. Jak w związku z tym będzie wyglądać sytuacja w handlu?

Tym razem święta świętujemy już 5 kwietnia (dla porównania, w 2025 roku był to 20 kwietnia). Warto więc z wyprzedzeniem przemyśleć plan zakupowy, ponieważ w trakcie świątecznego weekendu godziny otwarcia placówek handlowych ulegną zmianie.

Te sklepy będą czynne w niedziele i święta. Właściciel sieci planuje duże zmiany
Te sklepy będą czynne w niedziele i święta. Właściciel sieci planuje duże zmiany

Sklepy w Wielką Sobotę. Do której zrobimy zakupy?

Jak wskazuje serwis dlahandlu.pl, zmiany dotyczą ponad 3,3 tys. punktów. "Wiele wskazuje na to, że sklepy będą otwarte dłużej także w czasie Wielkiego Tygodnia" - czytamy.

Zakupy w Lidlu w Wielki Piątek zrobimy do godz. 23:00 lub dłużej, w Biedronce nawet do 23:30. Sklepy Dino będą otwarte w Wielki Piątek do 23:30, a w Wielką Sobotę do 13:30.

Jak działają sklepy w święta?

W sobotę sklepy Lidla będą otwarte do godz. 13:00. Biedronka planują zamknięcie sklepów o 13:00 lub 13:30.

Całkowity zakaz handlu obowiązuje w Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny. Otwarte będą małe sklepy osiedlowe, apteki oraz stacje benzynowe. Sklepy wracają do normalnego funkcjonowania od wtorku 7 kwietnia.

Kiedy niedziele handlowe w 2026?

Dzisiejsza niedziela to dopiero druga z ośmiu handlowych okazji, jakie czekają nas w 2026 roku. Kolejne niedziele handlowe wypadają na:

  • 26 kwietnia
  • 28 czerwca,
  • 30 sierpnia,
  • 6, 13 oraz 20 grudnia.
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Wielkanoczakupysklepy
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWielkanoc 2026. Do której są otwarte sklepy w Wielki Piątek i Wielką Sobotę? Ważny komunikat »
Zobacz
kawa z mlekiem, kawa
Pijesz kawę z mlekiem? Zaskakujące badania – zobacz, co dzieje się w organizmie
"Cywile ucierpią jako pierwsi". Ostra reakcja na słowa Trumpa
"Cywile ucierpią jako pierwsi". Ostra reakcja na słowa Trumpa
Chiny i Rosja łączą siły. Chcą złagodzić napięcia na Bliskim Wschodzie
Chiny i Rosja łączą siły. Chcą złagodzić napięcia na Bliskim Wschodzie
Daily life in Tehran
Iran grozi USA. "Uderzymy w waszą infrastrukturę"
Epic Games rozdaje gry za darmo. Tylko do 9 kwietnia zgarniesz dwa tytuły, a potem wchodzi kolejny gratis
Epic Games rozdaje gry za darmo. Tylko do 9 kwietnia zgarniesz dwa tytuły, a potem wchodzi kolejny gratis
President,Donald,J.,Trump,Oversees,Operation,Epic,Fury,At,Mar-a-lago,
Trump stawia Iranowi ultimatum. "Straci wszystkie..."
Zapisz się na newsletter
Świadczenia, emerytury, podatki, zmiany przepisów, newsy gospodarcze... To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik Radzi. Chcesz się dowiedzieć, kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? A może jakie ulgi można odliczyć od podatku? Kto może otrzymać środki w ramach renty wdowiej? Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj