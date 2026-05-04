Znana sieć znika z Polski. Gigant odzieżowy zamknął sklepy

Polska spółka zarządzająca marką Okaïdi złożyła broń. Wszystkie placówki stacjonarne oraz witryna internetowa przestały działać. Firma wydała oficjalny komunikat, w którym informuje klientów o zakończeniu współpracy.

Złe wieści czekają osoby, które planowały oddać zakupiony towar. Jak informuje dlahandlu.pl, sieć ogłosiła, że nie przyjmuje już zwrotów. Przestały obowiązywać także wszelkie przywileje wynikające z karty stałego klienta. To efekt ogłoszenia upadłości, która stała się faktem 22 kwietnia 2026 roku.

Które galerie straciły najemcę?

Jeszcze niedawno Okaïdi prowadziło w Polsce kilkanaście salonów. Marka stawiała na prestiżowe lokalizacje w największych miastach. Z mapy handlowej kraju zniknęły właśnie sklepy w:

Warszawie: Westfield Arkadia, CH Promenada, CH Auchan Piaseczno,

Wrocławiu: Wroclavia,

Łodzi: Manufaktura,

Poznaniu: CH Auchan Komorniki.

Przed ostatecznym zamknięciem drzwi, sieć próbowała ratować budżet agresywną wyprzedażą, obniżając ceny towarów nawet o 90 proc.

Finansowy zjazd od 2010 roku

Problemy Okaïdi w Polsce nie zaczęły się wczoraj. Spółka generowała straty niemal od samego początku wejścia na nasz rynek. Choć w 2024 roku sprzedaż wyniosła 40 mln zł, firma odnotowała 1,6 mln zł straty netto - informuje dlahandlu.pl.

Głębsze spojrzenie w dokumenty finansowe ujawnia katastrofalny obraz. Od 2010 roku skumulowana strata netto polskiego oddziału osiągnęła poziom 41,82 mln zł. Koszty operacyjne stale przewyższały przychody, a kapitał zakładowy spółki topniał w oczach.

Efekt "klepsydry" niszczy średnią półkę

Zapaść polskiego oddziału to część większego kryzysu Grupy IDKIDS. Jak podaje dlahandlu.pl, właściciel marki walczy o przetrwanie we Francji, gdzie złożył wniosek o restrukturyzację. Zagrożonych jest tam aż 2000 miejsc pracy. Zarząd grupy wskazuje na zjawisko zwane "efektem klepsydry". Rynek dzieli się na dwa silne bieguny:

Segment Premium: drogie marki (jak Jacadi Paris) radzą sobie świetnie i notują rekordowe wyniki.

Low-cost i Ultra Fast-fashion: tanie sieci oraz chińscy giganci (Shein, Temu) dominują dzięki niskim cenom.

Marki ze średniej półki, takie jak Okaïdi, utknęły w przewężeniu tej "klepsydry". Tracą klientów, którzy albo wybierają luksus, albo szukają ekstremalnych oszczędności. Dodatkowo branżę dobiły wysoka inflacja, kryzys energetyczny oraz zmiany w nawykach konsumenckich.

Co dalej z grupą IDKIDS?

Mimo upadłości w Polsce i problemów we Francji, grupa nie znika całkowicie. Jak podaje dlahandlu.pl, Procedura naprawcza nie obejmuje marki premium Jacadi Paris ani zagranicznych filii franczyzowych. Globalny właściciel chce teraz uprościć model operacyjny i przyspieszyć transformację cyfrową. W samej Francji branża odzieżowa skurczyła się od 2019 roku o 8,5 proc.