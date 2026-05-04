Amerykańskie tanie linie kończą działalność. Wszystkie loty odwołane

Weronika Papiernik
dzisiaj, 10:32
Linie lotnicze Spirit Airlines odwołały wszystkie loty i zamykają działalność/Shutterstock
Spirit Airlines, pionier modelu ultratanich lotów w Stanach Zjednoczonych, ogłosił zakończenie działalności i natychmiastowe wstrzymanie wszystkich lotów. To największy upadek w amerykańskim sektorze lotniczym od lat.

Spirit Airlines, linia lotnicza oferująca tanie loty, która zrewolucjonizowała rynek tanich podróży, zamyka swoją działalność.

Firma jest w trakcie drugiego bankructwa i boryka się z poważnymi problemami finansowymi. Ósmy co do wielkości przewoźnik w Ameryce próbował dojść do porozumienia z administracją Trumpa w sprawie pakietu ratunkowego, ale kluczowa grupa wierzycieli odrzuciła tę propozycję.

Spirit to pierwsza duża linia lotnicza w USA i zbankrutowała z powodu problemów finansowych. Jej upadek pozostawił tysiące pasażerów, którzy muszą zmienić plany, oraz miliony tych, którzy mają bilety na przyszłe loty.

Linia lotnicza odwołała wszystkie loty, zamknięto obsługę klienta i poinstruowano klientów, aby nie udawali się na lotnisko. Pasażerowie z biletami Spirit otrzymają zwrot pieniędzy.

W nocie do swoich klientów Spirit poinformował, że nie jest w stanie pomóc w zmianie rezerwacji lotów na inne linie lotnicze, ale automatycznie zwróci pieniądze pasażerom, którzy kupili bilety za pośrednictwem Spirit kartą kredytową lub debetową. Pasażerowie, którzy zarezerwowali loty za pośrednictwem biura podróży, "powinni skontaktować się bezpośrednio z biurem podróży, aby ubiegać się o zwrot pieniędzy" - poinformował Spirit.

"Jesteśmy dumni z wpływu naszego ultraniskobudżetowego modelu na branżę i mieliśmy nadzieję obsługiwać naszych pasażerów przez wiele kolejnych lat” – podały w komunikacie linie.

Pracę straci 17 tys. osób

Decyzja pozbawi pracy 17 000 pracowników. Likwidacja lotów tej linii lotniczej może również skutkować wzrostem cen biletów w całej branży lotniczej w USA.

Spirit nie przynosił zysków od czasu pandemii, wielokrotnie ostrzegając w ostatnich latach, że istnieją "istotne wątpliwości" co do jego zdolności do kontynuowania lotów. Spirit dwukrotnie ogłaszał upadłość , ostatnio w sierpniu 2025 roku.

Wysokie koszty paliwa lotniczego dotknęły wszystkie amerykańskie linie lotnicze, powodując gwałtowny wzrost kosztów. Mniejsze linie lotnicze, w tym Spirit, wpadły w kłopoty. Tanim przewoźnikom trudniej jest podnosić ceny, ponieważ polegają na ultraniskich cenach, aby przyciągnąć klientów.

