10 860 zł pensji i 39 dni urlopu wypoczynkowego. Tu trwa rekrutacja

Służba Więzienna pilnie poszukuje specjalistów do pracy w swoich placówkach medycznych. Najnowsze ogłoszenia dotyczą m.in. Aresztu Śledczego w Koszalinie, a konkretnie Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie. Dyrektor placówki ogłosił nabór na stanowisko starszej pielęgniarki lub starszego pielęgniarza w ambulatorium z izbą chorych.

Pensja 10 860 zł brutto. Dla kogo?

Oferowane wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi 10 860 zł brutto. Ta kwota czeka na osoby z wykształceniem wyższym magisterskim oraz specjalizacją. Ostateczna suma zależy również od stażu pracy kandydata. Jest to oferta pracy cywilnej na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu. Personel medyczny w więziennictwie zajmuje się prowadzeniem dokumentacji, wydawaniem leków, organizowaniem przyjęć u lekarza oraz wykonywaniem oględzin sanitarnych osadzonych.

Rekrutacja w Warszawie i Płocku

Nie tylko Koszalin szuka rąk do pracy. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie również wszczął postępowanie kwalifikacyjne. Poszukuje młodszych pielęgniarek, pielęgniarzy oraz ratowników medycznych. Wolne etaty czekają w trzech jednostkach:

Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce (3 miejsca),

(3 miejsca), Areszt Śledczy w Warszawie-Służewcu (2 miejsca),

(2 miejsca), Zakład Karny w Płocku (1 miejsce).

W tych przypadkach kandydaci wstępują w szeregi formacji jako funkcjonariusze. Na start mogą liczyć na co najmniej 6 000 zł netto (osoby poniżej 26. roku życia) lub 5 550 zł netto (osoby powyżej 26. roku życia). Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu w szkole podoficerskiej, pensja "na rękę" wzrośnie o około 500 zł.

39 dni urlopu i dodatki socjalne

Jednym z najsilniejszych argumentów przyciągających do Służby Więziennej jest system urlopowy. Funkcjonariusze zaczynają od standardowych 26 dni, ale wraz ze stażem ich liczba drastycznie rośnie. Po 10 latach służby przysługuje 31 dni, po 15 latach – 35 dni, a po 20 latach – aż 39 dni urlopu wypoczynkowego. Oprócz czasu wolnego, formacja oferuje bogaty pakiet socjalny:

Nagroda roczna: tzw. trzynastka w wysokości ok. 6 000 zł netto.

w wysokości ok. Świadczenie mieszkaniowe: wypłacane co miesiąc, wynoszące od 900 zł do nawet 1 800 zł.

wypłacane co miesiąc, wynoszące Mundurówka : coroczna wypłata w kwocie ok. 2 200 zł netto.

: coroczna wypłata w kwocie ok. Dofinansowanie wypoczynku: ok. 550 zł netto na każdego członka rodziny raz w roku.

na każdego członka rodziny raz w roku. Nadgodziny: płatne ok. 30 zł netto za każdą wypracowaną godzinę ponad normę.

Warto dodać, że w 2026 roku przy Areszcie na Białołęce zostanie oddany nowoczesny budynek z 100 kwaterami tymczasowymi dla nowych funkcjonariuszy, którzy nie posiadają własnego mieszkania w pobliżu miejsca pełnienia służby.

Kto może zostać funkcjonariuszem?

Służba Więzienna stawia jasne wymagania kandydatom do munduru. Musisz posiadać obywatelstwo polskie, uregulowany stosunek do służby wojskowej oraz co najmniej wykształcenie średnie. Nie możesz być osobą karaną za przestępstwa umyślne. Bardzo ważna jest zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby w formacji uzbrojonej, co weryfikują specjalistyczne komisje lekarskie.

Dla stanowisk medycznych konieczne jest oczywiście prawo wykonywania zawodu oraz odpowiednie dyplomy (pielęgniarskie lub ratownictwa medycznego). Dodatkowym atutem będą ukończone kursy specjalistyczne, np. z zakresu EKG lub szczepień ochronnych.

System punktowy. Wykształcenie ma znaczenie

Podczas rekrutacji Służba Więzienna stosuje system punktowy, który promuje najlepiej przygotowanych kandydatów. Za wykształcenie wyższe magisterskie na kierunkach przydatnych w służbie (prawo, psychologia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne) można otrzymać 20 punktów. Jeśli ukończyłeś uczelnię wojskową lub służb państwowych, zyskasz aż 30 punktów. Punkty przyznaje się także za konkretne umiejętności:

stopień naukowy: 30 pkt,

tytuł ratownika medycznego: 10 pkt,

prawo jazdy kat. C lub D: 10 pkt,

uprawnienia instruktora sportów walki: 8 pkt.

Etapy rekrutacji i terminy

Droga do Służby Więziennej składa się z kilku etapów. Najpierw komisja ocenia Twoje dokumenty, następnie zaprasza Cię na rozmowę kwalifikacyjną i test wiedzy o władzy publicznej oraz bezpieczeństwie państwa. Kolejny krok to badania psychologiczne oraz test sprawności fizycznej. Na samym końcu komisja lekarska orzeka o Twojej zdolności do służby.

Jeśli chcesz pracować w Koszalinie (Dobrowo), masz czas na złożenie dokumentów do 13 maja 2026 roku. W przypadku rekrutacji do jednostek podległych Okręgowemu Inspektoratowi w Warszawie (Białołęka, Służewiec, Płock), termin upływa 18 maja 2026 roku. Dokumenty możesz wysłać pocztą lub drogą elektroniczną w formacie PDF.