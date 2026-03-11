Niemcy uwolnią 20 proc. rezerw ropy naftowej

Wcześniej o tym, że z powodu wojny USA i Izraela a Iranem Niemcy uwalniają część swoich rezerw ropy naftowej informowała agencja dpa.

Dziennik „Handelsblatt” doniósł, że chodzi o jedną piątą rezerw kraju, czyli ok. 18 mln baryłek.

Wyższe ceny paliw są związane z trwającą od 28 lutego wojną USA i Izraela przeciwko Iranowi. Od początku konfliktu ceny surowców rosną, co przekłada się na droższe paliwo na stacjach.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna rozważa uwolnienie rezerw

Dziennik „Wall Street Journal” podał we wtorek, że Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) zaproponowała największe w historii uwolnienie rezerw ropy naftowej, by obniżyć ceny surowca. Jak podał amerykański dziennik, planowany wolumen miałby przekroczyć 182 mln baryłek. Tyle właśnie kraje członkowskie MAE skierowały na rynek w ramach dwóch transz w 2022 roku, tuż po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę na pełną skalę. Według „WSJ” decyzja MAE spodziewana jest w środę.

Szybki wzrost cen paliw w Niemczech

W Niemczech ceny paliw rosną szybciej niż w większości krajów Unii Europejskiej. W poniedziałek i wtorek ceny najtańszej benzyny E10 przekroczyły 2 euro za litr; to najwięcej od maja 2022 roku.

Wyższa inflacja, niższe PKB

Niemiecki Instytut Badań Gospodarczych (DIW) poinformował w środę, że skutki wojny podniosą inflację w Niemczech w bieżącym roku o 0,4 pkt proc. i spowolnią wzrost gospodarczy o 0,1-0,2 pkt proc. Skutki szoku cenowego po wzroście cen paliw byłyby więc łagodniejsze niż w latach 2022 i 2023, po ataku na pełną skalę Rosji na Ukrainę. „Niemcy są dziś mniej zależne od energii z regionu Zatoki niż wtedy od gazu i ropy z Rosji” – wyjaśnia DIW.

Niemcy żałują, że wycofały się z atomu

W kontekście wojny kanclerz Niemiec Friedrich Merz powiedział we wtorek w Berlinie, że żałuje, iż decyzja Niemiec o wycofaniu się z energii atomowej jest nieodwracalna.

W trakcie wojny transport ropy naftowej przesyłanej przez cieśninę Ormuz praktycznie ustał na skutek wprowadzonej przez Iran blokady. Doniesienia o minach morskich rozmieszczonych przez Iran w cieśninie dodatkowo podsyciły obawy o bezpieczeństwo międzynarodowych dostaw energii.