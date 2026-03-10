Putin ma propozycję dla Europy

Prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył, że Rosja jest gotowa warunkowo dostarczać ropę naftową i gaz do Europy, ponieważ wojna USA i Izraela z Iranem wstrzymała transporty przez Cieśninę Ormuz .

Reklama

Prezydent Rosji powiedział w telewizyjnym wystąpieniu, że Moskwa jest gotowa ponownie współpracować z europejskimi klientami, którzy zaprzestali zakupów od jego kraju. Putin podkreślił, że Rosja "nigdy nie odmawiała dostaw surowców energetycznych do Europy".

Kraje europejskie znacznie ograniczyły zależność od rosyjskiej ropy i gazu w odpowiedzi na wojnę Moskwy na Ukrainie i późniejsze sankcje Unii Europejskiej i Grupy Siedmiu (G7).

Putin: Jeśli europejskie firmy nagle zdecydują się na reorientację

UE zakazała importu rosyjskiej ropy naftowej drogą morską od 2022 r., natomiast eksport rosyjskich rurociągów na Węgry i Słowację jest skutecznie wstrzymany od stycznia z powodu uszkodzenia rurociągu naftowego Przyjaźń.

Jeśli europejskie firmy i europejscy nabywcy nagle zdecydują się na reorientację i zaoferują nam długoterminową, zrównoważoną współpracę, wolną od nacisków politycznych, to tak, nigdy jej nie odmówimy. Jesteśmy gotowi współpracować również z Europejczykami - powiedział Putin na spotkaniu z przedstawicielami rządu i szefami czołowych rosyjskich producentów ropy i gazu.

Stwierdził, że rosyjskie firmy powinny wykorzystać konflikt na Bliskim Wschodzie, w wyniku którego Iran skutecznie wstrzymał żeglugę w Cieśninie Ormuz, jednym z głównych szlaków tranzytowych ropy naftowej na świecie, przez który przechodzi około jednej piątej globalnej ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego.