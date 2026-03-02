Sukcesja warta miliardy. Nowa era w Grupie Zasada

Przez dekady symbolem sukcesu w polskiej motoryzacji był Sobiesław Zasada. Dziś jego dzieło kontynuuje wnuk, Daniel Chwist, który oficjalnie stanął na czele Grupy Zasada. To jedna z największych grup kapitałowych w Polsce, której macki sięgają znacznie dalej niż tylko salony samochodowe. Według najnowszych zestawień, majątek Daniela Chwista wyceniany jest na blisko 1,82 mld złotych. To pozwoliło mu zająć wysoką lokatę na liście 100 najbogatszych Polaków, udowadniając, że skuteczna sukcesja w polskim biznesie jest możliwa.

Nie tylko Mercedesy. Na czym zarabia Daniel Chwist?

Choć Grupa Zasada kojarzy się głównie z dystrybucją marek premium (Mercedes-Benz, Porsche, Audi), portfel inwestycyjny Daniela Chwista jest imponująco zróżnicowany. W skład jego "imperium" wchodzą:

Motoryzacja: Dealerstwo czołowych marek oraz partnerstwo z chińskim gigantem BYD.

Nieruchomości: Deweloper Eko-Park, budujący luksusowe apartamenty w Warszawie i Krakowie.

Sport i Moda: Udziały w spółce OTCF, czyli właścicielu marki 4F - narodowego dostawcy strojów dla olimpijczyków.

Turystyka: Nowoczesna kolej gondolowa i infrastruktura w Świeradowie-Zdroju.

Rajdy ma we krwi. Z biura prosto do rajdówki

Daniel Chwist to nie tylko "pan w garniturze". Podobnie jak dziadek, jest uzależniony od adrenaliny. To czynny kierowca rajdowy, który z sukcesami startuje w najbardziej wymagających rajdach świata. W 2023 roku zachwycił kibiców podczas morderczego Rajdu Safari w Kenii, gdzie zajął 11. miejsce w klasyfikacji generalnej, jadąc Skodą Fabią Rally2 evo. W środowisku mówi się, że to właśnie rajdowy temperament - chłodna kalkulacja połączona z odwagą - pozwala mu tak skutecznie nawigować w świecie wielkiego biznesu.

Biznes to maraton, a nie sprint. Ale w obu przypadkach trzeba wiedzieć, kiedy docisnąć gaz - to nieoficjalne motto, które zdaje się przyświecać nowemu liderowi krakowskiej grupy.