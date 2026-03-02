Produkt Krajowy Brutto Polski w IV kw. 2025 r. wzrósł o 4,0 proc. rdr w porównaniu do wzrostu o 3,8 proc. rdr kwartał wcześniej - wynika z komunikatu GUS. W ujęciu kdk PKB wzrósł w IV kw. o 1,0 proc. wobec wzrostu o 0,9 proc. przed kwartałem. Odczyty są zgodne z wcześniej podanymi szacunkami flash.

Główne czynniki wzrostu

Analiza struktury PKB pokazuje, że w IV kwartale 2025 r. gospodarka była napędzana przede wszystkim przez konsumpcję prywatną, inwestycje oraz popyt krajowy:

Inwestycje – wzrosły o 4,7 proc. rok do roku, co sugeruje, że przedsiębiorstwa zwiększały nakłady na środki trwałe, rozwój infrastruktury i modernizację produkcji.

Konsumpcja prywatna – wzrost o 4,2 prpc. rdr wskazuje na rosnącą aktywność gospodarstw domowych, stabilność rynku pracy i zwiększoną siłę nabywczą społeczeństwa.

Popyt krajowy – wzrost o 4,3 proc. rdr pokazuje, że krajowa gospodarka rozwija się równomiernie, a zarówno sektor prywatny, jak i publiczny odgrywają istotną rolę w dynamice PKB.

Składowe PKB za III i IV kw. 2025 r.:

Wyszczególnienie 2025
III kw. IV kw.
Spożycie ogółem 104,4 105,2
w tym:
Spożycie
- w sektorze gospodarstw domowych 103,5 104,2
- publiczne 107,4 107,3
Akumulacja brutto 100,6 101,7
w tym:
Nakłady brutto na środki trwałe 107,1 104,7
Eksport 106,1 107,7
Import 105,9 108,7
Popyt krajowy 103,7 104,3
Produkt krajowy brutto 103,8 104,0
w tym:
Wartość dodana brutto 103,4 103,5