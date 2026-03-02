Produkt Krajowy Brutto Polski w IV kw. 2025 r. wzrósł o 4,0 proc. rdr w porównaniu do wzrostu o 3,8 proc. rdr kwartał wcześniej - wynika z komunikatu GUS. W ujęciu kdk PKB wzrósł w IV kw. o 1,0 proc. wobec wzrostu o 0,9 proc. przed kwartałem. Odczyty są zgodne z wcześniej podanymi szacunkami flash.

Główne czynniki wzrostu

Analiza struktury PKB pokazuje, że w IV kwartale 2025 r. gospodarka była napędzana przede wszystkim przez konsumpcję prywatną, inwestycje oraz popyt krajowy:

Reklama

Inwestycje – wzrosły o 4,7 proc. rok do roku, co sugeruje, że przedsiębiorstwa zwiększały nakłady na środki trwałe, rozwój infrastruktury i modernizację produkcji.

Konsumpcja prywatna – wzrost o 4,2 prpc. rdr wskazuje na rosnącą aktywność gospodarstw domowych, stabilność rynku pracy i zwiększoną siłę nabywczą społeczeństwa.

Reklama

Popyt krajowy – wzrost o 4,3 proc. rdr pokazuje, że krajowa gospodarka rozwija się równomiernie, a zarówno sektor prywatny, jak i publiczny odgrywają istotną rolę w dynamice PKB.

Składowe PKB za III i IV kw. 2025 r.: