Produkt Krajowy Brutto Polski w IV kw. 2025 r. wzrósł o 4,0 proc. rdr w porównaniu do wzrostu o 3,8 proc. rdr kwartał wcześniej - wynika z komunikatu GUS. W ujęciu kdk PKB wzrósł w IV kw. o 1,0 proc. wobec wzrostu o 0,9 proc. przed kwartałem. Odczyty są zgodne z wcześniej podanymi szacunkami flash.
Główne czynniki wzrostu
Analiza struktury PKB pokazuje, że w IV kwartale 2025 r. gospodarka była napędzana przede wszystkim przez konsumpcję prywatną, inwestycje oraz popyt krajowy:
Inwestycje – wzrosły o 4,7 proc. rok do roku, co sugeruje, że przedsiębiorstwa zwiększały nakłady na środki trwałe, rozwój infrastruktury i modernizację produkcji.
Konsumpcja prywatna – wzrost o 4,2 prpc. rdr wskazuje na rosnącą aktywność gospodarstw domowych, stabilność rynku pracy i zwiększoną siłę nabywczą społeczeństwa.
Popyt krajowy – wzrost o 4,3 proc. rdr pokazuje, że krajowa gospodarka rozwija się równomiernie, a zarówno sektor prywatny, jak i publiczny odgrywają istotną rolę w dynamice PKB.
Składowe PKB za III i IV kw. 2025 r.:
|Wyszczególnienie
|2025
|III kw.
|IV kw.
|Spożycie ogółem
|104,4
|105,2
|w tym:
|Spożycie
|- w sektorze gospodarstw domowych
|103,5
|104,2
|- publiczne
|107,4
|107,3
|Akumulacja brutto
|100,6
|101,7
|w tym:
|Nakłady brutto na środki trwałe
|107,1
|104,7
|Eksport
|106,1
|107,7
|Import
|105,9
|108,7
|Popyt krajowy
|103,7
|104,3
|Produkt krajowy brutto
|103,8
|104,0
|w tym:
|Wartość dodana brutto
|103,4
|103,5
