Jak czytamy w raporcie Rankomat.pl i Rentier taka sytuacja to wynik przede wszystkim sukcesywnych obniżek stóp procentowych. Prawdopodobne, tegoroczne obniżki jeszcze bardziej będą zachęcały do zamiany mieszkania najmowanego na własne.

Korzystniejszy jest kredyt niż najem

W efekcie rośnie liczba miast, w których korzystniejszy jest kredyt niż najem. Przy założeniu, że kredyt dotyczy spłaty na 30 lat, wkład własny wynosi 20 proc., a oprocentowanie 5,55 proc., już tylko w 3 na 17 miast najem jest cenowo korzystniejszy od kredytu.

Coraz więcej lokatorów zyska lepsze warunki kredytowe. Problemem może okazać się wkład własny, zwłaszcza w miastach takich, jak Warszawa, Kraków, Gdańsk czy Wrocław. W niektórych miastach najem jest tańszy od kredytu – w Krakowie nawet o 336 zł miesięcznie. W Gdańsku o 123 zł, a w Katowicach zaledwie o 8 zł.

Najkorzystniej względem najmu jest brać kredyt w Sosnowcu, ponieważ rata za hipotekę będzie aż o 623 zł niższa od czynszu za najem. Kredyt jest obecnie znacznie tańszy niż najem w Radomiu (o 539 zł miesięcznie), Szczecinie (443 zł), Częstochowie (379 zł) i Łodzi (356 zł). Dla porównania w Warszawie różnica wynosi jedyne 19 zł.

Koszt najmu w centrum miasta i poza centrum

Rosną także dysproporcje cenowe w koszcie najmu w centrum miasta i poza centrum. W Warszawie i Rzeszowie różnica najmu w dzielnicach centralnych a pozostałych wynosi przeszło 1000 zł miesięcznie.

W porównaniu z poprzednim miesiącem stawki najmu spadły w 5 miastach, w 11 wzrosły, a w 1 zostały bez zmian. Najwięcej potaniał najem w Częstochowie – przez miesiąc o 1,3 proc. oraz Rzeszów (-1,1 proc). Wyraźnie podrożał w Sosnowcu (+9,2 proc.) i Białymstoku (+5,8 proc.), za to nic nie zmienił się w Katowicach..