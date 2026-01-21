Hotelarski gigant złożył wniosek o niewypłacalności

Największy w Europie operator hoteli złożył wniosek dotyczący niewypłacalności (insolvency). Firma Revo Hospitality Group, która zarządza około 260 obiektami w 12 krajach w Europie wyjaśnia, że "sytuacja nie dotyczy hoteli w Polsce, które funkcjonują normalnie i realizują cele biznesowe". Sytuacja ta ma dotyczyć hoteli w Niemczech i Austrii - zaznaczono w komunikacie firmy przesłanym do portalu Hotelarz.

Hotele zarządzane przez Revo Hospitality Group, działają pod markami znanych sieci np. Accor, Wyndham, Hilton, Marriott i IHG.

"Wysokie koszty wynagrodzeń, wzrost płacy minimalnej"

"Działalność obciążają wysokie koszty wynagrodzeń i gwałtowny wzrost płacy minimalnej" - tłumaczą przedstawiciele grupy w komunikacie opublikowanym przez Hospitality Inside. W hotelach grupy pracuje blisko 8 tys. pracowników. Grupa uważa, że problemy wynikają z małej liczby rezerwacji i rosnących kosztów. Jednak hotele ulokowane w Polsce mają funkcjonować bez żadnych problemów.

Revo Hospitality Group, w ciągu ostatnich 15 lat powiększyła swoją liczbę obiektów o 200. "Przejęcie nowych hoteli wiązało się ze znacznymi kosztami. Z drugiej strony, liczba rezerwacji nie wzrosła zgodnie z oczekiwaniami" - wyjaśniają przedstawiciele firmy. Proglemy grupy maja wynikać dodatkowo z wysokich kosztów wynajmu, które wzrastają wraz z cenami energii i żywnści. "Grupa zanotowała roczny przychód na poziomie 1,3 mld, nie osiągnęła założonych przychodów na 2025 r" - wskazuje Hospitality Inside.

Co z rezerwacjami w Polsce?

"Sytuacja nie dotyczy hoteli w Polsce, które funkcjonują normalnie i realizują cele biznesowe" - tłumaczy firma w komunikacie przesłanym do portalu Hotelarz.