Sprzedaż detaliczna w grudniu 2025 roku
Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w grudniu 2025 r. wzrosła o 5,3 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 12,5 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w ubiegłym miesiącu wzrosła o 5,0 proc. rdr.
Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 5,6 proc. oraz wzrost o 12,8 proc. w ujęciu mdm.
W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 5,4 proc. rdr.
Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w grudniu i listopadzie:
|grudzień
|grudzień
|listopad
|listopad
|rdr
|mdm
|rdr
|mdm
|ogółem
|5,3
|12,5
|3,1
|-3,3
|pojazdy mechaniczne
|13,1
|4,1
|12,9
|-0,7
|paliwa
|8,3
|0,5
|5,9
|-5,9
|żywność, napoje, wyroby tytoniowe
|1,9
|19,6
|-2,9
|-7,8
|pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach
|-
|-
|-
|-
|leki, kosmetyki
|8,4
|17,5
|2,1
|-0,8
|odzież, obuwie
|6,0
|2,2
|12,2
|6,8
|meble, AGD, RTV
|19,8
|10,8
|16,6
|9,4
|prasa, książki
|1,4
|49,4
|-5,2
|4,3
|pozostałe
|8,6
|12,3
|0,9
|-2,6
(PAP Biznes)
