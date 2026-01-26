Sprzedaż detaliczna w grudniu 2025 roku

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w grudniu 2025 r. wzrosła o 5,3 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 12,5 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w ubiegłym miesiącu wzrosła o 5,0 proc. rdr.

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 5,6 proc. oraz wzrost o 12,8 proc. w ujęciu mdm.

W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 5,4 proc. rdr.

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w grudniu i listopadzie:

grudzień grudzień listopad listopad rdr mdm rdr mdm ogółem 5,3 12,5 3,1 -3,3 pojazdy mechaniczne 13,1 4,1 12,9 -0,7 paliwa 8,3 0,5 5,9 -5,9 żywność, napoje, wyroby tytoniowe 1,9 19,6 -2,9 -7,8 pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach - - - - leki, kosmetyki 8,4 17,5 2,1 -0,8 odzież, obuwie 6,0 2,2 12,2 6,8 meble, AGD, RTV 19,8 10,8 16,6 9,4 prasa, książki 1,4 49,4 -5,2 4,3 pozostałe 8,6 12,3 0,9 -2,6

(PAP Biznes)